24 - Gesunde Augen & klare Sicht

Klarheit in der Augenheilkunde: Wie schlecht sehen die Österreicherinnen und Österreicher eigentlich? Welche sind die häufigsten Augenerkrankungen und welche Therapien gibt es mittlerweile?

Lichtblitze, Schatten, Verzerrungen von geraden Linien oder plötzliche Sehverschlechterungen. „Je früher eine Diagnose gestellt wird, desto besser sind die Behandlungsergebnisse“, sagt Matthias Bolz, Vorstand der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie am Kepler Universitätsklinikum in Linz. Unabhängig von bestehenden Sehproblemen sei eine regelmäßige Untersuchung beim Augenarzt unerlässlich.

Besonders ab dem Alter von 45 Jahren sollten Augenuntersuchungen fester Bestandteil der Gesundheitsvorsorge sein. "Es geht hier nicht nur um die Kontrolle der Sehkraft, sondern auch die Messung des Augendrucks, um Erkrankungen wie das Glaukom frühzeitig zu erkennen", sagt Bolz.

Das Glaukom, auch als "Grüner Star" bekannt, ist ein häufiges Augenleiden. "Beim Glaukom wird der Seh-Nerv nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Das kann dann in weiterer Folge dazu führen, dass man Gesichtsfeldausfälle entwickelt. Das heißt, man sieht auf einem Auge in bestimmten Bereichen des Gesichtsfeldes nichts", erklärt Bolz. Das Tückische daran: "Man merkt es nicht, weil es nicht weh tut und das andere Auge diese Ausfälle gut kompensiert." Daher sei der Gang zum Augenarzt ab 45 Jahren so wichtig.

"Das häufigste Augenleiden ist aber sicher der graue Star. Das ist einfach etwas, was jeder von uns früher oder später erlebt", sagt Bolz. Beim "Grauen Star", medizinisch Katarakt, kommt es zu einer Trübung der Augenlinse, die das Sehvermögen stark beeinträchtigen kann. "Die gute Nachricht: In den meisten Fällen kann eine Operation Abhilfe schaffen. Während des Eingriffs wird die getrübte Linse entfernt und durch eine künstliche Linse ersetzt", sagt der Experte. Patienten berichten oft von einer erheblichen Verbesserung ihres Sehvermögens bereits kurz nach der OP.

