036 - Gutes Hören zwischen Ohrenschmalz, Tinnitus und Hörgeräten

Der OÖN-Gesundheitspodcast „gesund & glücklich“ geht in die vierte Staffel und bringt ab sofort wieder jeden Dienstag um 17 Uhr Einblicke in die Gesundheitsaspekte unseres Lebens.

Den Start macht anlässlich des Internationalen Tag des Hörens am 3. März Paul Zwittag, Vorstand der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum in Linz.

Beim guten Hören gehe es zwar um das Hören von verschiedenen Frequenzen, also tiefe, mittlere und hohe Töne. „Gutes Hören heißt aber vor allem Gefahrensituationen erkennen, kommunizieren und das Kommunizierte verstehen können“, fasst Zwittag zusammen. Darüber hören Sie mehr im Podcast:

Richtig Ohrenputzen: „Das Wattestäbchen ist natürlich so Freude und Leid jeden HNO-Arztes“, sagt der Experte. Der Wattekopf habe in der Regel eine Größe von bis zu 1, 5 cm. „Nicht viel tiefer sollte das Wattestäbchen in den Gehörgang kommen. Wenn ich zu tief reinfahre, kann ich erstens was verletzen und zweitens das Ohrschmalz unmittelbar vor das Trommelfell schieben. Das macht dann zu und kann auch schmerzen. Es kann sogar zu Entzündungen führen“, erklärt er. Besser: Einfach beim Haarewaschen das Ohr mit Wasser ausspülen.

„Das Wattestäbchen ist natürlich so Freude und Leid jeden HNO-Arztes“, sagt der Experte. Der Wattekopf habe in der Regel eine Größe von bis zu 1, 5 cm. „Nicht viel tiefer sollte das Wattestäbchen in den Gehörgang kommen. Wenn ich zu tief reinfahre, kann ich erstens was verletzen und zweitens das Ohrschmalz unmittelbar vor das Trommelfell schieben. Das macht dann zu und kann auch schmerzen. Es kann sogar zu Entzündungen führen“, erklärt er. Besser: Einfach beim Haarewaschen das Ohr mit Wasser ausspülen. Hörhilfen: Die häufigsten Hörhilfen sind Hörgeräte. „Die helfen schon sehr gut, aber ich sage auch zu jedem Patienten immer wieder: Es wird nicht das natürliche Hören ersetzen“, macht Zwittag deutlich und vergleicht es mit dem Tragen einer Brille. „Wenn ich über die Brille über den Rand drüber schaue, sehe ich unscharf. Und so ähnlich ist es mit einem Hörgerät. Das hat auch seine Grenzen. Aber nur dann, wenn ich es nütze, hilft es mir auch.“ Er rät dabei auch zur Geduld, auch wenn es drückt oder rauscht: „Bitte nehmen Sie es trotzdem, so viel es geht“, sagt er. Man müsse das passende Gerät und die richtige Verstärkung finden. Auch der Körper müsse erst lernen, damit umzugehen.

Die häufigsten Hörhilfen sind Hörgeräte. „Die helfen schon sehr gut, aber ich sage auch zu jedem Patienten immer wieder: Es wird nicht das natürliche Hören ersetzen“, macht Zwittag deutlich und vergleicht es mit dem Tragen einer Brille. „Wenn ich über die Brille über den Rand drüber schaue, sehe ich unscharf. Und so ähnlich ist es mit einem Hörgerät. Das hat auch seine Grenzen. Aber nur dann, wenn ich es nütze, hilft es mir auch.“ Er rät dabei auch zur Geduld, auch wenn es drückt oder rauscht: „Bitte nehmen Sie es trotzdem, so viel es geht“, sagt er. Man müsse das passende Gerät und die richtige Verstärkung finden. Auch der Körper müsse erst lernen, damit umzugehen. Stigmatisierung: Wer schlecht hört, zieht sich meist zurück. Das wiederum wirke sich negativ auf das Gehirn aus. „Das Hörgerät ist sowas von salonfähig geworden. Es ermöglicht mir vor allem eines: soziale Kontakte“, erklärt er. Und: „Mein Schwiegervater findet es ziemlich cool, dass er das Hörgerät mit dem Handy verbinden kann und so darüber telefoniert. Die technischen Raffinessen haben also auch viele Vorteile.“

Wer schlecht hört, zieht sich meist zurück. Das wiederum wirke sich negativ auf das Gehirn aus. „Das Hörgerät ist sowas von salonfähig geworden. Es ermöglicht mir vor allem eines: soziale Kontakte“, erklärt er. Und: „Mein Schwiegervater findet es ziemlich cool, dass er das Hörgerät mit dem Handy verbinden kann und so darüber telefoniert. Die technischen Raffinessen haben also auch viele Vorteile.“ Tinnitus: „Der Tinnitus ist ein Geräusch oder Symptom und die Ursache ist sehr vielfältig. Es gibt leider wenig wirklich wissenschaftlich bewiesene Methoden, die helfen“, sagt Zwittag. Aber: „Einer der besten Methoden ist unter anderem das Hörgerät“, sagt er. Wenn der Tinnitus im Ohr entstehe, also im Bereich der Ohrschnecke, könne das Hörgerät helfen, indem es Frequenzen erzeugt, die sich über den Ton des Tinnitus drüberlegen und diesen dann maskieren. „ Das ist die Theorie der Physik, gleiche Wellen löschen sich aus und unter diesem Motto macht man das auch.“

Im Podcast spricht er zudem über Ohr-Entzündungen, Implantate als Hörhilfen und den Besuch beim Ohrenarzt als Vorsorge.

Nächste Woche hören Sie: Richtig fasten, aber wie?

Podcast "gesund & glücklich"



Alle Episoden des „Gesund & glücklich“-Podcasts sowie alles rund um Gesundheit in den OÖNachrichten gibt’s auf https://www.nachrichten.at/gesundheit

Folgt uns in der Podcast-App des Vertrauens und lasst uns gerne 5 Sterne oder Kommentare da!



Feedback, Ideen, Anregungen oder Interesse an Werbepartnerschaften? Schreibt uns doch: podcasts@nachrichten.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper