030 - Warum Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden müssten

Wussten Sie, dass Frauen ab einem gewissen Alter häufiger an einem Herzinfarkt sterben als Männer? Dass Frauen im Schnitt länger auf der Intensivstation sind? Oder dass Medikamente meist an Männern getestet werden und die Dosierung und Wirkung bei Frauen eigentlich anders sein müsste? „Wir reden immer von Gleichstellung von Männern und Frauen in der Gesellschaft, die auch notwendig ist. In der Medizin bräuchten wir aber längst eine differenzierte Behandlung der Geschlechter“, sagt Anna Maria Dieplinger, Geschäftsführerin der Oö. Landespflege- und Betreuungszentren GmbH und Expertin für Gendermedizin.

Sie erklärt in der neuen Podcast-Folge von „gesund & glücklich“, wie unterschiedlich Frauen und Männer auf Krankheiten und Medikamente reagieren. „Die Anatomie der Frau ist eben ein bisschen anders. Die Hormone beeinflussen viel. Daher gibt es zum Beispiel mehr Reizdarmerkrankungen bei Frauen oder mehr Hausstaub-Allergien“, sagt die Expertin.

Andere Symptome

Auch Symptome können anders sein, etwa beim Herzinfarkt: „Frauen spüren den Schmerz oft nicht auf der Brust, sondern es ist ein allgemeines Unwohlsein, es können Kiefer-, Rücken- oder Oberbauchschmerzen sein“, sagt sie. Daher werde der Herzinfarkt bei Frauen später erkannt und im Durchschnitt auch eine halbe Stunde später geholfen als bei einem Mann.

Gendermedizin-Expertin Anna Maria Dieplinger und Podcast-Host Elisabeth Eidenberger Bild: ee

