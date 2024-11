029 - Wie leiste ich Erste Hilfe?

„Wir Notärzte kommen ja eigentlich immer zu spät, weil wir erst gerufen werden, wenn etwas passiert ist. Deshalb sind wir auf die Ersthelfer angewiesen“, sagt Thomas Meindl, langjähriger Notarzt und Ärztlicher Direktor am Klinikum Schärding. Wer etwa zu einem Unfall dazukommt, kann daher oft lebenswichtige Hilfe leisten bis der Notarzt oder die Notärztin eintrifft.

„Das Wichtigste ist: Den Notruf absetzen“, erklärt Meindl. So kommt die Rettungskette in Gang. Bis Hilfe eintrifft, kann je nach Art des Notfalls geholfen werden. „Bei einem Herzinfarkt gilt: Den oder die Betroffene hinsetzen, beengende Kleidung aufmachen und unbedingt Frischluft zuführen“, erklärt er. Außerdem keine Anstrengungen mehr zulassen. „Bei Herzinfarkten passiert es häufig, dass die Betroffenen noch Stiegen steigen oder sich umziehen wollen.“

Bei einem Herzstillstand kommt die Herzdruckmassage zum Einsatz: 30 mal auf den Brustkorb drücken, dann zwei Mal beatmen. „Man muss jetzt nicht ausmessen, wo genau die Mitte des Brustkorbs ist. Wir greifen meist intuitiv zur richtigen Stelle. Bei der Wiederbelebung kommt auch oft die Frage: Was ist, wenn ich jemand Fremden nicht beatmen will? Die Antwort: Dann einfach die Herzmassage weitermachen. Das ist besser als nix“, sagt Meindl.

Hausverstand im Notfall

Bei Verbrühungen heißt es: kühlen. „Aber bitte nicht zu kalt. Lieber kaltes Wasser statt Eisbeutel.“ Und was tun bei stark blutenden Wunden? „Im Optimalfall eine keimfreie Mullbinde nehmen und auf die Wunde drücken bis die Rettun eintrifft. Zur Not geht es auch mit einem Taschentuch, aber am besten hat man irgendwo immer ein kleines Verbandszeug mit“, sagt Meindl, der unter anderem auch beim Tsunami in Thailand vor 20 Jahren im Einsatz war.

Generell rät er im Notfall zum Hausverstand. „Achten Sie auf die Bedürfnisse der Betroffenen und schauen Sie, dass sie Schmerzen lindern“, sagt er. Und: „Machen Siewieder einmal einen Erste-Hilfe-Kurs. Es gibt auch eigene Kurse für Eltern in Bezug auf Kinder.“

Was rät der Notarzt, wenn jemand Angst hat, bei der Hilfe etwas falsch zu machen: „Das geht fast nicht. Falsch wäre, nichts zu tun.“

Podcast "gesund & glücklich"

Alle Episoden des „Gesund & glücklich“-Podcasts sowie alles rund um Gesundheit in den OÖNachrichten gibt’s auf https://www.nachrichten.at/gesundheit

Partner: Dieser Podcast wird präsentiert von der OÖ. Gesundheitsholding.

Folgt uns in der Podcast-App des Vertrauens und lasst uns gerne 5 Sterne oder Kommentare da!

Spotify

Apple Podcasts

Youtube Music

Deezer

Amazon Music

Feedback, Ideen, Anregungen oder Interesse an Werbepartnerschaften? Schreibt uns doch: podcasts@nachrichten.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper