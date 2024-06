019 - Die Wechseljahre

Stichwort Frauengesundheit: Wann kommen wir Frauen in den Wechsel? Welche Symptome und Gesundheitsprobleme treten auf? Und vor allem: Was hilft?

„Bei Beschwerden in den Wechseljahren muss man nicht immer gleich einen Hormonstatus machen“, sagt Gynäkologe Sebastian Jülg, Leiter der Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Freistadt, in der neuen Podcast-Folge von „gesund & glücklich“. Wichtig sei, zuerst auch andere Themen abzuklären, wie etwa eine Schilddrüsen-Unter- oder -Überfunktion.

Das durchschnittliche Alter für die Menopause, also die letzte Monatsblutung der Frau, liegt in Europa bei 51 Jahren. Die Wechseljahre selbst beginnen schon ab 35, die ersten Beschwerden treten meist im Alter von 45 Jahren auf. „Die Symptome sind sehr unspezifisch von dünnen Haaren und Nägeln über Schleimhauttrockenheit und geringere Libido bis hin zu Hitzewallungen oder Schlafstörungen. Klassisch ist, dass der Zyklus unregelmäßig wird“, sagt Jülg.

Hormonersatz ja oder nein?

„Die Erwartungshaltung vieler Frauen ist, dass die Einnahme von Hormonen alle Beschwerden lösen kann. Das ist nicht realistisch. Man muss genau klären, welche Symptome am meisten belasten und was davon dann durch Hormone gelindert werden kann“, sagt der Experte. Vor einer Therapie mit Hormonen gehören auch die Risiken von Thrombosen, Herzinfarkt und Brustkrebs abgeklärt. „Man muss sich aber vor einer Hormonersatztherapie nicht fürchten“, sagt er.

Podcast "gesund & glücklich"

Alle Episoden des „Gesund & glücklich“-Podcasts sowie alles rund um Gesundheit in den OÖNachrichten gibt’s auf https://www.nachrichten.at/gesundheit

Partner: Dieser Podcast wird präsentiert von der OÖ. Gesundheitsholding.

Folgt uns in der Podcast-App des Vertrauens und lasst uns gerne Sternchen oder Kommentare da!

- Spotify: https://open.spotify.com/show/4EWzW4Oj1XsvNcLFpU807L

- Deezer: https://www.deezer.com/show/6096465

- Google Podcasts: https://podcasts.google.com/subscribe-by-rss-feed?feed=aHR0cHM6Ly9nZXN1bmQucG9kaWdlZS5pby9mZWVkL21wMw%3D%3D

- Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/84275b2f-9277-4a50-8c16-df2ee74f7ed3/gesund-und-gl%C3%BCcklich

- Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/at/podcast/gesund-und-gl%C3%BCcklich/id1690143976

Feedback, Ideen, Anregungen oder Interesse an Werbepartnerschaften? Schreibt uns doch: podcasts@nachrichten.at

Musik-Credit: BalloonPlanet – „Always Look Up“ by Artlist

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper