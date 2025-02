043 - Wie spart man richtig, Herr Jahn?

Dieses Mal geht es im Finanzpodcast "Geld und Leben" von Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher darum, was man bei der Geldanlage wissen muss. Zu Gast ist Franz Jahn, seit 47 Jahren im Bankgeschäft tätig, zuletzt in führenden Funktionen bei der Hypo Oberösterreich und nun als Unternehmensberater. "Ich muss mir zuerst überlegen, wofür und wie lange ich für etwas sparen will. Was ist das Ziel?", sagt Jahn.

Denn daraus ergebe sich die Betragshöhe und der Zeitraum – abhängig von den persönlichen finanziellen Möglichkeiten. "Erst dann kann ich ein entsprechendes Portfolio zusammenstellen, das dem Anleger auch entspricht", sagt Jahn. Wofür sparen die Menschen eigentlich am liebsten? Laut Jahns Erfahrung für Anschaffungen, wie etwa ein Auto, die sie in zwei, drei Jahren vorhätten. Wertpapiere würden längerfristig veranlagt – zum Beispiel für Kauf von Wohnungseigentum oder zur Versorge. Fonds seien laut Jahn ab Investitionen von "5000 Euro sinnvoll."

Das Podcast-Gespräch im Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Alle Folgen von "Geld & Leben" hören Sie auf https://www.nachrichten.at/geldundleben

Hören Sie den Podcast auch auf folgenden Plattformen:

Franz Jahn Bild: OÖN/dm

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Geld und Leben - der Wirtschaftspodcast der OÖNachrichten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.