041 - Werden die Kleinanleger gepflanzt, Herr Beckermann?

Wenn die Kleinanleger das Rückgrat der Aktienkultur sind, wie geht es diesem dann in Österreich? Das ist nur eine von vielen Fragen, die der Chef der Kleinanlegervereinigung IVA, Florian Beckermann, im OÖN-Podcast „Geld & Leben“ mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher beantwortete. Der Anlageexperte aus Deutschland, der seit 20 Jahren in Wien lebt, vertritt Anleger mit geringen Firmenanteilen professionell bei Hauptversammlungen und verfolgt auch kritisch die Entwicklung der börsenotierten Firmen in Österreich während des gesamten Jahres.

Im Podcast setzt sich Beckermann mit dem Verhältnis der Österreicher zum Thema Aktienanlage auseinander und thematisiert auch, dass die Politik zum Teil ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Aktien und Kapitalmarkt in Österreich an den Tag legt.

Anlegerschützer Florian Beckermann Bild: Markus Prinz

Beckermann hat die Funktion des IVA-Chefs 2019 von Wilhelm Rasinger übernommen, der über Jahrzehnte das Gesicht der Kleinanleger in Österreich war und 2020 verstorben ist. Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit machte er auf sich aufmerksam, als er die Zustände in der staatlichen Beteiligungsholding Öbag kritisierte und den damaligen Chef Thomas Schmid zum Rücktritt aufforderte. Was Beckermann über die heutige Führung der Öbag unter Edith Hlawati denkt und was die Ausschüttung von Sonderdividenden der halbstaatlichen Firmen für die Kleinanleger bedeutet, umreißt Beckermann im aktuellen Podcast ebenso.

