035 - Was kostet das Sterben, Herr Dobretsberger?

In der aktuelle Folge des OÖN-Podcasts "Geld&Leben" erklärt Martin Dobretsberger, Landesinnungsmeister der oberösterreichischen Bestatter, welche finanziellen Themen rund um das Sterben relevant sind.

In manchen Situationen des Lebens haben das Thema Geld und das Thema Sterben etwas gemeinsam: Es ist unangenehm, darüber zu sprechen.

Anlässlich des bevorstehenden Feiertags Allerheiligen reden wir im OÖN-Podcast "Geld&Leben" über beides und hinterfragen, welche finanziellen Themen rund um das Sterben relevant sind. "Was kostet das Sterben?", fragt Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher den Landesinnungsmeister der oberösterreichischen Bestatter, Martin Dobretsberger.

Der Unternehmer, dessen Familie schon im 19. Jahrhundert im Bestattungswesen tätig war, berichtet darüber, warum der Tod an sich in unserer Gesellschaft kein Tabuthema ist und wir sogar durch die Medien damit überfrachtet sind, aber die persönliche Emotion und der Umgang mit dem Ableben eines nahestehenden Menschen noch tabuisiert ist.

Martin Dobretsberger ist Innungsmeister der Bestatter.

"Realistische Einschätzung"

Erst wenn man mit dem Thema Tod und der Emotionalität, die damit verbunden ist, persönlich konfrontiert ist, wird man den Wert eines Begräbnisses und einer guten Begleitung verstehen und kann sie in Relation zu den Kosten setzen“, sagt Dobretsberger. Aktuelle Umfragen in Österreich hätten aber ergeben, dass die Leute hier sehr realistisch einschätzen könnten, was ein Begräbnis kostet.

Welche Kostenfaktoren bei einem Begräbnis zu beachten sind, wer darüber einen Überblick hat und wie Menschen für ihren eigenen Tod vorsorgen können, um Hinterbliebene nicht zu stark zu belasten, darüber sprechen Mascher und Dobretsberger genauso wie über die Frage, wie man als Bestatter in seinem Beruf Sinn finden kann, warum ein Bestatter viel tun kann, aber nicht trösten, und warum aus seiner Sicht das Positive überwiegt.

