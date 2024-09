033 - Sind ETF eine Alternative zum Sparbuch, Herr Lauss?

Für jene, die keine Aktienexperten sind und sich auch nicht täglich mit ihrem angelegten Geld befassen wollen, werden regelmäßig auch so genannte Exchange Traded Funds (ETF) empfohlen. Dabei handelt sich um Fonds, die zum Beispiel einen bestimmten Aktienindex wie etwa den ATX in Wien oder den Dow Jones in New York eins zu eins abbilden. Man kann die ETF mit Einmalzahlungen erwerben oder einen Sparplan machen und damit Kursschwankungen ausgleichen.

Im Gespräch mit dem Leiter des OÖN-Wirtschaftsressorts Dietmar Mascher spricht Lauss kurz und verständlich darüber, welche ETF es gibt, welche Spesen und Kosten damit verbunden sind und wie sie sich von klassischen Investmentfonds unterscheiden.

Es geht um die Frage, inwieweit ETF eine Alternative zum klassischen Sparbuch darstellen, aber auch welche Risiken diese Anlageform birgt. Auch über Lauss’ Einschätzung von Themen-ETF wie etwa Veranlagung in Pharma-Titel haben die beiden gesprochen.

RLB-Treasury-Chef Gerhard Lauss Bild: MARKUS PRINZ

