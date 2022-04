Roger Bader: "Wollen zeigen, dass wir das Geschenk verdient haben"

Roger Bader...

über den Lehrgang und die Arbeitsweisen beim Camp in Linz (ab 0:50 Min.)

über die Nachnominierung zur A-WM in Finnland (ab 5:30 Min.)

im Word-Rap (ab 13:40 Min.)

über das Linzer Eishockey (ab 16:45 Min.)

über die U20-WM und den heimischen Nachwuchs (ab 19:45 Min.)

über Philipp Lukas und die Auswirkungen neuen Funktionen (ab 24:30 Min.)

Teamchef Roger Bader Bild: Markus Prinz

Credit: Ikoliks - "One last breath" by Artlist