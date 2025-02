Linzer Eishockey-U20 startet die Mission Titelverteidigung

Das U20-Team der Eishockeyakademie Oberösterreich startet am Samstag in die Playoffs und will den Staatsmeisterschaftstitel aus der Vorsaison verteidigen.

Start in die heiße Phase: Die Linzer U20 geht ein Jahr nach dem Gewinn des Staatsmeistertitels als Mitfavorit in das Playoff-Rennen der internationalen U20-Liga. Die jungen Männer haben den Grunddurchgang auf Platz zwei der Platzierungsrunde abgeschlossen und zählen damit zu den Co-Favoriten im Playoff.

Mehr zum Thema Black Wings Goldener Pokal statt "Salatschüssel": Linzer U20 feierte den Meistertitel

Im OÖN-Podcast-Gespräch erzählen die zwei U20-Cracks Maximilian Svoboda und Paul Eder über ihre Reise bis hierher. Die Vorfreude auf die heiße Phase der Meisterschaft sei schon groß, man fühlt sich gut vorbereitet. Einen maßgeblichen Anteil daran hat Headcoach John Bierchen, der sich im Namen der Mannschaft für das Viertelfinale Fehervar AV19 ausgesucht hat. "Wir haben fünfmal gegen sie gespielt, haben fünfmal gewonnen und waren in jeder Partie auch die bessere Mannschaft", erläutert Svoboda.

Maximilian Svoboda und Kapitän Paul Eder

Das Duell mit den Junioren des ICE-Klubs aus Szekesfehervar gab's auch bereits im Vorjahr - allerdings unter genau umgekehrten Vorzeichen. Damals wurden die Linzer von den Ungarn als machbarster Gegner auserkoren. Ein Trugschluss, wie sich herausstellen sollte. Denn die Linzer konnten eines der beiden Spiele in Ungarn für sich entscheiden und warfen danach die Roten Teufel mit einem Heimsieg aus dem Bewerb. Ein Szenario, das auch den Linzer Junioren heuer drohen könnte, wenn man in den beiden Heimspielen am Samstag und Sonntag nicht 100-prozentig bei der Sache ist.

Maximilian Svoboda im Eisbrecher-Podcast-Gespräch

Die Form, die Erfahrungen aus den Vorjahren und die Qualität im Kader sprechen aber für die Oberösterreicher, die dem Samstag-Vorabend bereits entgegenfiebern. Um 16.20 Uhr wird die Viertelfinalserie gestartet, am Sonntag um kurz vor 14 Uhr - also dreieinhalb Stunden vor dem Playoff-Start der Black Wings - gibt's bereits Spiel 2 in der Linz AG Eisrean. Und geht es nach den Linzer Junioren, darf die Best-of-Three-Serie danach auch gerne schon entschieden sein.

Paul Eder im Eisbrecher-Podcast-Gespräch Bild: Markus Prinz

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

