Leon Sommer: Ein Linzer im Duell mit den besten Junioren der Eishockeywelt

Leon Sommer über...

seine persönlichen Leistungen in dieser Saison (ab 1:20 Min.)

die erfolgreiche Saison bei den Steel Wings (ab 5:00 Min.)

den Einfluss von Trainer Philipp Lukas auf die Mannschaft (ab 9:10 Min.)

im Wordrap (ab 13:55 Min.)

die U20-WM im Vorjahr und seine Erlebnisse (ab 20:30 Min.)

das Weihnachtsfest 10.000 km entfernt von der Heimat (ab 25:55 Min.)

die bevorstehende WM im Mutterland des Eishockeys (ab 28:40 Min.)

seine persönliche Zukunft (ab 34:40 Min.)

Leon Sommer im Tor der Steel Wings Linz. Bild: SWL / Daniel Wolkerstorfer

Für Anregungen, Wünsche und Feedback stehen wir unter podcasts@nachrichten.at gerne zur Verfügung.

Credit: Ikoliks - "One last breath" by Artlist