Ist Linz eine Eishockey-Torhüter-Talenteschmiede?

Im Rahmen der 200. Folge des Hockey O'Clock-Podcasts haben wir mit unserem Podiumsgespräch mit Thomas Höneckl und Jürgen Penker rund um das Torhüterspiel in Linz einen Beitrag zur Live-Aufzeichnung beitragen können.

Am Samstagabend wurde in der Linzer Brauerei die 200. Folge des Hockey O'Clock-Podcasts von Puls24-Moderator Martin Pfanner aufgezeichnet. Zwischen drei Gesprächsrunden mit prominenten Gästen aus der Eishockeyszene wurde auch der OÖN-Eisbrecher-Podcast gebeten, ein Thema vor 100 geladenen Gästen zu besprechen und aufzuzeichnen.

Die Wahl ist auf das Thema "Ist Linz eine Torhüter-Talenteschmiede?" gefallen. Im Podiumsgespräch mit Black-Wings-Torhüter Thomas Höneckl und Torhüter-Trainer Jürgen Penker wurde erörtert, wo die Probleme der heimischen Torleute liegen, mit welchen Hürden sie zu kämpfen haben und welche Lösungen es potenziell gäbe, junge Torhüter im österreichischen Eishockey zu fördern.

Und etwas tiefergehend wurde über Linzer Beispiele gesprochen, die ihren Weg aus dem Nachwuchs der Black Wings in die weite Eishockeywelt gesucht und gefunden haben. Das sind immerhin sechs Torleute in der neunjährigen Ägide von Torhütertrainer Penker.

Kurzinterviews mit Oschgan, Sommer und Reder

Bereits vor der Aufzeichnung haben wir mit drei Torhütern Interviews geführt, in denen über den jeweiligen Weg von Benedikt Oschgan, Leon Sommer und Martin Reder gesprochen wurde. Aufgrund akutem Zeitmangels konnten diese Kurzinterviews zwar in der offiziellen Show nicht ausgestrahlt werden, sehr wohl aber in dieser Eisbrecher-Folge.

