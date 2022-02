Gerd Kragl: "Linz hat eine eigene Hockey-Kultur und die liebe ich"

Gerd Kragl über...

die zu Ende gehende schlechteste Saison der Vereinsgeschichte (ab 1:05 Min.)

den Linzer Eishockeystreit aus der Sicht eines Spielers (ab 6:25 Min.)

die Zukunft im Linzer Eishockey (ab 13:35 Min.)

im Wortrap (ab 15:05 Min.)

seine Funktion als Kassier der Mannschaftskassa (ab 21:15 Min.)

den Beginn seiner Karriere (ab 26:00 Min.)

einen eventuellen Aufbruch ins Ausland (ab 34:10 Min.)

seine Starting-Six der prägendsten Mitspieler (36:25 Min.)

seine Ziele mit den Black Wings (40:40 Min.)

Gerd Kragl im Zoom-Gespräch Bild: OÖN

Folgen Sie uns in der Podcast-App Ihres Vertrauens:

Für Anregungen, Wünsche und Feedback stehen wir unter podcasts@nachrichten.at gerne zur Verfügung.

Credit: Ikoliks - "One last breath" by Artlist