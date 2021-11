Fabio Hofer: "Wünsche mir, dass die Fans wieder Spaß am Linzer Eishockey haben"

Fabio Hofer über...

die Verletzungspause im Frühherbst und das Comeback (ab 1:50 Min.)

das Niveau in der Schweizer National League (ab 4:30 Min.)

den Traum von der NHL (ab 6:05 Min.)

im Wordrap (ab 10:30 Min.)

sein Französisch und die Bezahlung in Biel (ab 18:30 Min.)

die Erinnerungen an seine Zeit in Linz (ab 21:55 Min.)

seine Starting-Six von Linzer Spielern (ab 29:05 Min.)

Fabio Hofer Bild: (APA/HELMUT FOHRINGER)

Folgen Sie uns in der Podcast-App Ihres Vertrauens:

Für Anregungen, Wünsche und Feedback stehen wir unter podcasts@nachrichten.at gerne zur Verfügung.

Credit: Ikoliks - "One last breath" by Artlist