Emilio Romig: "Ich will Teil davon sein, den Erfolg in die Stadt zurückzubringen"

Emilio Romig über...

seinen Vornamen und warum ihn manche Emil nennen (ab 1:40 Min.)

seinen Weg aus Wien nach Zlin in Tschechien (ab 3:15 Min.)

das Auswandern in die USA (ab 5:25 Min.)

die sportlichen Aussichten der Black Wings (ab 16:35 Min.)

die Verlängerung seines Vertrags in Linz (ab 26:00 Min.)

im Wordrap (ab 28:15 Min.)

das Heimatgefühl, das noch fehlt (ab 39:15 Min.)

sein Vorbild, das er schon treffen durfte (49:10 Min.)

seine Ziele mit den Black Wings (50:30 Min.)

Emilio Romig im Eisbrecher-Podcast Bild: Markus Prinz

Credit: Ikoliks - "One last breath" by Artlist