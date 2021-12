Andreas Brucker: Ein Linzer, der eine Red-Bull-DNA mitentwickelt

Andreas Brucker über...

seine persönliche Entwicklung in Salzburg (ab 1:05 Min.)

den Unterschied zwischen Profi- und Nachwuchstrainer (ab 6:50 Min.)

seine Arbeit in der Red Bull Hockey Academy (ab 12:50 Min.)

die U20-WM und Red-Bull-DNA im Eishockey (ab 21:40 Min.)

im Wordrap (ab 21:40 Min.)

die Anfänge der Black Wings vor rund 30 Jahren (ab 26:55 Min.)

seine Einschätzung der Lage des Linzer Eishockeys (ab 33:30 Min.)

Andreas Brucker Bild: Markus Prinz

Credit: Ikoliks - "One last breath" by Artlist