Club der Cleveren x Peter Berger

Peter Berger gehört zu jenen nur zwei Prozent der Österreicher, die als hochbegabt gelten. Er ist Vorsitzender von Mensa Österreich, dem Verein für Hochbegabung, und damit sozusagen der Sprecher der cleversten Österreicherinnen und Österreicher. "Mit einem IQ von mehr als 130 kann man bei uns Mitglied werden", sagt er.

„Wir sind der Verein der schlauen Leute, nicht der Verein der besseren Leute“, betont er im Podcast „Club der Cleveren“. „Intelligenz und Wissen sind zwei verschiedene Dinge“, gibt er Einblick in die Welt der Hochbegabten. Besonders klug zu sein, sei zudem kein Garant für beruflichen Erfolg. „Ich kann mich dank meiner hohen Intelligenz schnell in ein komplett neues Feld einarbeiten. Für geschäftlichen Erfolg ist das zwar nett, es braucht aber vor allem ein gutes Netzwerk“, sagt Berger.

In der neuen Folge von „Club der Cleveren“ fragen wir außerdem nach: Wie ticken Hochbegabte eigentlich? Mit welchen Vorurteilen sind sie konfrontiert? Wie erkennt man Hochbegabung überhaupt und wie fördert man sie bei Kindern?

Über Mensa

Mensa Österreich hat etwa 1200 Mitglieder und ist Teil der globalen Organisation Mensa International. Peter Berger ist seit eineinhalb Jahren Vorsitzender, ist selbst hochbegabt und setzt sich aktiv für die Förderung hochbegabter Menschen ein, insbesondere in Bildungseinrichtungen. Ein zentrales Ziel seiner Arbeit ist es, den Bekanntheitsgrad des Vereins zu steigern und Kooperationen mit Wirtschaft und Bildung zu intensivieren​.

Sind Sie hochbegabten? Hier geht’s zum Test!

Podcast „Club der Cleveren“

"Club der Cleveren" ist ein Podcast für Menschen, die über sich hinauswachsen wollen. Egal, ob du nach Motivation im Alltag suchst, dich beruflich weiterentwickeln willst oder einfach neugierig auf neue Themen bist, beim Club der Cleveren bist du goldrichtig. Vor das Mikrofon holen wir Menschen mit lässigen Karrieren, eindrucksvollen Fachexpertisen und coolen Geschichten. Menschen, von denen man was lernen kann. Menschen, die einfach clever sind.

Sei Teil unserer Community und unterstütze uns, indem du eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da lässt oder unseren Podcast teilst.

Spotify: https://open.spotify.com/show/3fFoxqOr5ApQOOA0e69JwY?si=dMsJnPtuSeSe1uIPOcUiKA

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/at/podcast/club-der-cleveren/id1738212020

Alle Folgen findest du auch auf www.nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN App unter Medien.

Feedback, Ideen, Anregungen oder Interesse an Werbepartnerschaften? Schreibt uns doch: podcasts@nachrichten.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper