Club der Cleveren x Hannelore Veit

In der neuen Podcast-Folge von "Club der Cleveren" spricht Hannelore Veit über ihren Werdegang und ihr Buch, in dem sie über ihre Erfahrungen aus vielen Gesprächen mit Trump-Wählern in den USA berichtet.

Ihr Buch heißt "Wer hat Angst vor Donald Trump?". Wie lautet Ihre Antwort auf diese Frage?

Wir in Europa haben Angst vor Donald Trump, weil er uns nicht unbedingt als Verbündete behandelt. Auch viele Leute in Amerika haben Angst, weil sie ihn quasi als "Diktator" sehen, der an den demokratischen Grundfesten sägt. Das glaube ich allerdings nicht. Die USA wird auch das aushalten.

Die wichtigste Frage: Wer wählt Donald Trump?

Ich bekomme ständig die Frage: Was ist los mit den Amerikanern? Sind die alle verrückt? Zuerst kam Donald Trump, dann der Sturm auf das Kapitol und jetzt ist der Trump schon wieder da. 2016 haben ihn 75 Millionen gewählt. Das sind nicht alle verrückte Leute. Ja, es gibt die Trump-Basis, rund 30 Prozent, die dem klassischen Bild entsprechen: weiß, männlich, niedriger Bildungsgrad. Aber da ist der Rest - und der hat mich interessiert.

Wie sieht dieser Rest aus und was schätzen diese Personen an Trump?

Es geht quer durch, auch viele Mittelstandsfamilien. Es sind mehrere Dinge: Er ist der Mann der Wirtschaftskompetenz. Auch Leute, die ihn als Person nicht mögen, schätzen das. Viele Amerikaner sind kleine Business-Leute. Außerdem hat er seinen eigenen Charme, schafft es eine Nähe zu ihnen aufzubauen und spricht einfach ihre Sprache. Diese übertriebene "Political Correctness" in der Sprache, die vor allem in den Städten Ostküste und Westküste in der linksliberalen Welt zu finden ist, geht vielen schon auf die Nerven. Und sein offensives Wettern gegen den korrupten "Polit-Sumpf in Washington", den er "trockenlegen" will, kommt bei vielen gut an.

2016 konnten es viele kaum glauben, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Wie ist es Ihnen damals ergangen?

Als klar war, dass er der neue Präsident sein wird, war bei mir im Hirn regelrecht Leere. Niemand hat das erwartet. Zumindest niemand hier in der Washingtoner Blase. Da müssen wir Journalisten uns auch selbst an der Nase nehmen. Wir leben oft in städtischen Gebieten und liberalen Kreisen. Wir haben viel zu wenig ins Land gehört. Ich glaube, wir machen diesen Fehler leider immer noch.

Buch: "Wer hat Angst vor Donald Trump?" (EcoWing Verlag)

