Club der Cleveren x Gregor Fauma

Wie schafft man es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich zu führen? Was macht eine gute Führungspersönlichkeit aus? Und was ist der Unterschied zwischen Führungskräften und Vorgesetzten? Über diese Fragen spricht Podcast-Host Elisabeth Eidenberger mit Verhaltensbiologe Gregor Fauma in der neuen Podcast-Folge von „Club der Cleveren“.

„Wer wirklich gut als Chefin oder Chef ist, weiß, dass man nicht von oben herab führen kann. Wie schafft man das? Indem man der erste Diener ist, also sozusagen der Sozialarbeiter des Teams“, sagt der Experte. Eine gute Führungspersönlichkeit könne Folgendes perfekt vermitteln: Ihr könnt von mir alles haben, ich werde aber beizeiten eure Unterstützung brauchen und dann müsst ihr folgen. „95 Prozent der Zeit verbringst du als Führungskraft also damit, an deinem Image und deiner Nachrede im Team zu arbeiten“, erklärt Fauma. Was passiert, wenn man das nicht schafft, verrät er im Podcast-Gespräch.

Zur Person Gregor Fauma

Nach Abschluss des Biologie- und Verhaltenswissenschaftenstudiums in Wien und Rom startete Gregor Fauma im Jahr 2000 seine Trainerlaufbahn bei den beiden renommierten Unternehmen HPS und GfP in Wien. 2003 wechselte er zur Kommunikationsagentur bettertogether und leitete dort bis 2015 als Partner die Trainings-Unit. Als Rede-, Präsentations- und Medientrainer hat er seither über 1.500 Führungskräfte und Repräsentanten der Republik auf heikle Situationen vorbereitet. Seit 2015 bringt Gregor Fauma als Keynote Speaker sein Publikum zum Nachdenken und Schmunzeln.

Podcast „Club der Cleveren“

"Club der Cleveren" ist ein Podcast für Menschen, die über sich hinauswachsen wollen. Egal, ob du nach Motivation im Alltag suchst, dich beruflich weiterentwickeln willst oder einfach neugierig auf neue Themen bist, beim Club der Cleveren bist du goldrichtig. Vor das Mikrofon holen wir Menschen mit lässigen Karrieren, eindrucksvollen Fachexpertisen und coolen Geschichten. Menschen, von denen man was lernen kann. Menschen, die einfach clever sind.

