Club der Cleveren x Edgar Geffroy

Was ist das große Geheimnis des "Clienting"? In dieser Episode erklärt Clienting-Pionier Edgar K. Geffroy, wie Unternehmen nicht nur erfolgreich Kunden gewinnen, sondern auch langfristig binden – und was sie dabei grundlegend ...

Mit seinem Buch "Das einzige, was stört, ist der Kunde - Clienting ersetzt Marketing" hat Unternehmensberater Edgar Geffroy vor 20 Jahren die gesamte Marketingwelt gegen sich aufgebracht. Heute ist Konsumenten-zentriertes Marketing in aller Munde. "Wir versuchen immer noch, ein Produkt zu verkaufen und es noch effizienter zu vermarkten. Aber wir müssen uns auf eine andere Seite stellen", sagt der Experte. "Wir müssen aus den Augen des Kunden schauen und uns die Frage stellen: Was will der Kunde wirklich?"

Was damals ein Aufreger war, zähle heute mehr denn je, sagt der Unternehmensberater im Podcast "Club der Cleveren". Denn nur so können sich Unternehmen von anderen unterscheiden. "Die meisten Unternehmen sind ja 'MeToo', sie sind austauschbar und gerade Handelsunternehmen haben eigentlich keine Chance, weil eine Tür weiter genau das gleiche Produkt verkauft wird." Die Lösung des Experten: Wenn man nichts am Produkt oder Service ändern kann, brauche es eine weitere Komponente.

Und die nennt sich: Wissen. "Es herrscht ein gigantisches Wissensdefizit bei Kunden. Sie wissen nicht , was ein Unternehmen und die Mitarbeiter wissen." Daher brauche es eine neue Strategie. Umgesetzt ist das etwa eine Plattform, wo dieses bestimmte Experten-Wissen den Kunden zur Verfügung gestellt wird. "Wenn die Mitbewerber nichts davon mitkriegen, habe ich so eine neue Chance", erklärt der Experte.

Im Podcast erzählt er darüber hinaus über seinen Werdegang, was der Wunsch Millionär zu werden ausgelöst hat, warum es Pioniere in Unternehmen mehr braucht denn je und warum er sich als "Infoholiker" bezeichnet.

Podcast „Club der Cleveren"

"Club der Cleveren" ist ein Podcast für Menschen, die über sich hinauswachsen wollen. Egal, ob du nach Motivation im Alltag suchst, dich beruflich weiterentwickeln willst oder einfach neugierig auf neue Themen bist, beim Club der Cleveren bist du goldrichtig. Vor das Mikrofon holen wir Menschen mit lässigen Karrieren, eindrucksvollen Fachexpertisen und coolen Geschichten. Menschen, von denen man was lernen kann. Menschen, die einfach clever sind.

