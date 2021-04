Pandemie-Oscars: Triumph der Frauen

Eine filmhistorische Sensation: Mit der amerikanisch-chinesischen Regisseurin von „Nomadland“, Chloe Zhao, gewinnt erstmals seit mehr als einer Dekade (seit Kathryn Bigelow für „The Hurt Locker“, 2010) und erst das zweite Mal in der Oscar-Geschichte von 93 Jahren eine Frau in der Königskategorie der Regie. Zhoa (39) hat auf diesem Weg so viele Glasdecken eingetreten, wie kaum eine vor ihr (u. a. Regie-Golden-Globe und 144 Preise für das Außenseiterporträt).

Eine Ansage für die (Film)Welt. Und eine Würdigung für alle Frauen (Pflege, Pädagogik, Familienarbeit, Handel…), die die Politik der Pandemie und generelle Machtstrukturen brauchen, um als solche überhaupt zu funktionieren, aber kaum anerkennen. Denn „Nomadland“, als ein Blick auf die „anderen USA“ jenseits des amerikanischen Traums und der Welt aller Trumps beschrieben, handelt von einer ökonomisch abgehängten Frau, die im Hinterland ein neues, losgelöstes Leben beginnen muss.

Um diesem Sieg echte Bedeutung zu verleihen, muss die Oscar-vergebende Academy (5500 wahlberechtigte Mitglieder) sicherstellen, dass er über das einmalige, punktuelle Ereignis hinausgeht. Genauso wie Welt - und Nationalstaatenpolitik, Medien und Wirtschaft zeigen müssen, dass das „Frauenthema“ nicht nur exekutiert wird, weil es gerade „Trend“ ist – alles andere wäre Heuchelei auf dem Rücken von Gleichstellung als demokratischen Wert.

*****

Frauen & Regie in Zahlen national und international

2019 führten bei lediglich 30 von 113 geförderten Kinofilmen, die ORF 1 und ORF 2 zeigten, Frauen Regie.

2020 wurde Jessica Hausner („Little Joe“) erste Regie- Professorin der 1952 gegründeten Wiener Filmakademie.

Von 2012 bis 2016 gingen 80 Prozent aller heimischen Gelder an Projekte mit Männern (Regie, Produktion, Drehbuch).

International: Kathryn Bigelow ist die einzige Frau mit einem Regie-Oscar (2010, „The Hurt Locker“). In dieser Kategorie gab es in 91 Jahren 453 Nominierungen, fünf für Frauen.

*****

Die Hauptdarstellerin von „Nomadland“ hat es wieder geschafft: Auch wenn man es nicht so recht glauben mochte und Viola Davis („Ma Rainey’s Black Bottom“, auf Netflix) als Favoritin galt, hat es Frances McDormand innerhalb weniger Jahre ein weiteres Mal geschafft. Nach ihrer wahrlich furiosen Oscar-prämierten Rolle als Mutter, die ihr Recht einfordert, in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (2017, holte die 63-Jährige ihren dritten Darsteller-Goldmann

(Erster für „Fargo“, 1996).

Ähnlich überraschend: Der Gewinn des großen Anthony Hopkins (83) für seine Rolle in „The Father“. Hier hatten die Buchmacher den 2020 mit 43 Jahren an Lungenkrebs verstorbenen „Black Panther“-Star Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom") für einen posthumen Academy Award vorgesehen.

Der Sieg von „Nomadland“ ist ebenso eine Liebesgeschichte mit dem Kino. Anders als der numerische Favorit „Mank“, eine Netflix-Produktion, war dieses Außenseiterporträt für das Kino gemacht und wanderte nur der Pandemie wegen ins Netz. Das Streaming war seine digitale Krücke, um ihn in den USA zugänglich zu machen. Dies gilt auch für das Migrationsdrama „Minari“ über eine koreanisch-chinesische Familie (Nebendarsteller-Oscar für die 73-jährige Yuh-Jung Yoan, die erste Südkoreanerin in dieser Kategorie).

Bei uns stehen beide Werke auf der Liste der heiß ersehnten Kinostarts.

Der Sieg als „bester Film“ ist eine Bastion, die der führende Streamingdienst Netflix nur einmal mit „Roma“ (2018) einnehmen konnte. Seither geht Netflix mit vielen, vielen Preischancen ins Oscar-Rennen und am Ende in vielen, vielen Kategorien leer aus.

„Mank“, ein extrem Hollywood-spezifischer Film über die Entstehung von „Citizen Kane“ (1941), war mit zehn Preischancen der numerische Favorit, geholt hat er lediglich zwei Preise abseits der ganzen großen Kategorien (Produktionsdesign, Kameraarbeit).

Ein Zeichen, das zeigt: Die Academy ist (noch) nicht bereit, ihre DNA als glamouröses Fest für das Kino umzuschreiben.

*****