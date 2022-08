"Linz ist umsonst", "Linz ist verstaubt", "Linz ist grau": Das hörten so manche in der Stadt gar nicht gern. Umgekehrt war die Werbewirksamkeit groß. Bis weit über die Stadtgrenzen hinaus wurde über das Video diskutiert, das auch bei vielen Linzerinnen und Linzern auf Begeisterung stieß. Werbung mit Ironie und Augenzwinkern – ein neuer Weg in der touristischen Präsentation der Stadt Linz war beschritten worden.