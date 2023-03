Mit Bremsenreiniger gespielt: Kind erlitt Verbrennungen

Die beiden Brüder, acht und 15 Jahre alt, wollten am Samstag gegen 21:30 Uhr ein benzinbetriebenes Quad reparieren, das Probleme beim Starten hat. Sie verwendeten Bremsenreiniger, um dem Vergaser beim Start Hilfe zu geben.

Die Burschen fingen schließlich an, mit der Dose und einem Feuerzeug zu spielen. Zunächst sprühte der Ältere etwas Bremsenreiniger auf eine Betonplatte und zündete ihn an. Danach nahm er die Dose in die Hand und zündete den Strahl direkt aus der Dose an. In diesem Moment lief der Achtjährige direkt in das Feuer. Das Kind erlitt dabei Verbrennungen im Gesicht.

Sein Bruder und seine Schwester (13) leisteten sofort Erste Hilfe. Sie brachten den Bub in das Bad des Wohnhauses und kühlten die Verbrennungen. Die Eltern, die gerade nach Hause gekommen waren, verständigten sofort die Rettung. Der Achtjährige wurde in die Kinderabteilung des LKH Salzburg gebracht.

