Pressestimmen

Der Brand von Notre-dame

"Trauma" Das Feuer, das in Notre-Dame wütete, ist die schrecklichste Prüfung für das Gotteshaus seit seiner Erbauung. In wenigen Minuten ist das Wahrzeichen der Millionen von Menschen vertrauten Stadtlandschaft verschwunden. Ein Trauma, in das die Menschen gewöhnlich nur durch Kriege versetzt werden.

"Epizentrum" Notre-Dame ist der Ort, an dem in Frankreich die Entfernung gemessen wird: Die Kathedrale ist Ausgangs- und Endpunkt, ein ‚Epizentrum‘, wie Macron es ausdrückte. Deshalb weinten so viele Menschen, ob religiös oder nicht, als die Kathedrale brannte. Das Feuer führte vor Augen: Die Demokratie ist so zerbrechlich wie der Vierungsturm, der krachend einstürzte. Wenn ein Wahrzeichen in Rauch aufgeht, blicken die Menschen in einen Abgrund.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema