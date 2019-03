Thomas Schmid: Verwalter mit Stallgeruch

Die Staatsholding ÖBAG hat seit dieser Woche einen neuen Geschäftsführer: Der 43-jährige Thomas Schmid wurde in den Chefsessel gehievt.

Thomas Schmid (43) wechselt vom Finanzministerium an die Spitze der Staatsholding. Bild: BMF/Wilke

Die Österreicher besitzen Unternehmensanteile im Wert von rund 23 Milliarden Euro. Dazu gehören zum Beispiel die Mehrheit an der Post AG, rund ein Drittel der Anteile an OMV und Casinos Austria sowie gut ein Viertel der Telekom Austria. Diese Anteile sind in der Staatsholding ÖBAG gebündelt, die seit dieser Woche einen neuen Geschäftsführer hat: Erwartungsgemäß wurde der 43-jährige Thomas Schmid in den Chefsessel gehievt.

Die Kritik an seiner Besetzung ließ nicht lange auf sich warten. Die Opposition sprach von "parteipolitisch motiviertem Postenschacher", bei dem Loyalität über Qualifikation stehe. Dass der Jurist und Politikwissenschaftler Schmid mit Ausbildungen an der London School of Economics und der Universität St. Gallen für den Job geeignet ist, kann er in den kommenden Monaten beweisen. Dass er "Stallgeruch" hat, lässt sich nicht bestreiten: Der Tiroler war bereits Büroleiter des ehemaligen Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel (ÖVP). Danach war er für die Minister Karl-Heinz Grasser, Elisabeth Gehrer und Michael Spindelegger tätig. Letzterer war sein Mentor und machte ihn zum Kabinettschef im Finanzministerium. Unter Hans-Jörg Schelling avancierte Schmid zum Generalsekretär.

Sein bisheriger Karriereweg wird Schmid jedenfalls helfen, den an ihn gerichteten Auftrag umzusetzen: Er soll die Staatsholding wieder enger an die Politik binden. Offiziell lautet die Sprachregelung: Die ÖBAG werde künftig aktiv gestaltet. Dieser Ansatz löst in den betroffenen Konzernen alles andere als Begeisterung aus. Der industrieunerfahrene Schmid soll in die Aufsichtsräte der Beteiligungen einziehen und – idealerweise – dort den Vorsitz übernehmen. Aus Angst, der Einfluss des Staates könne wieder überhandnehmen, haben sich Top-Manager wie Peter Löscher (ehemals Siemens), Gerhard Roiss (früher OMV) und Michael Süß (ehemals MTU) vorsorglich aus Aufsichtsratsfunktionen in Staatsbetrieben verabschiedet.

