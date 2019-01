Theresa May: Wie hält diese Frau das aus?

Nein, danke. So attraktiv Macht auch sein mag, aber mit ihr will wirklich niemand tauschen. Theresa May hat einen der härtesten Jobs der Welt.

„Augen zu und durch“ ist das Leitmotiv der britischen Regierungschefin. Bild: Apa

Nur weil sich bei den sonst so wichtigen Männern niemand fand, den umstrittenen Brexit umzusetzen, wurde die 62-Jährige vor gut drei Jahren britische Regierungschefin. Obwohl es eigentlich ihr Kindheitstraum war, wurde das Amt zu einem einzigen Kampf.

Von allen Seiten prallte ihr Widerstand entgegen: Nicht nur die Opposition nützte jede Gelegenheit, ihr das Amt streitig zu machen. Harsche Kritik kam auch aus den eigenen Reihen. Und selbst in Brüssel wehte ihr eine eisige Brise entgegen. "Verrat", "Versagen" und "Verkauf" waren noch die sanftesten Worte, die die Tory-Politikerin über sich ergehen lassen musste. Nicht nur die Briten fragen sich, wie diese Frau das aushält. Und wann sie bei pausenlosen Verhandlungen in diesen britischen Schicksalstagen überhaupt noch schläft. Die dicken Ringe unter ihren Augen zeigen, wie sehr auch sie der Brexit mitgenommen hat. Schließlich ist die weltweit erste Regierungschefin, bei dem ein Typ-1-Diabetes bekannt ist, auch gesundheitlich nicht ganz fit.

"Augen zu und durch" ist das Leitmotiv, das Theresa May antreibt. Gerne nimmt sie sich dabei die britische Cricket-Legende Geoffrey Boycott zum Vorbild. "Er ist immer drangeblieben, und am Ende hatte er Erfolg", sagt die sture Kämpferin, die selbst den Brexit gar nicht gewollt hatte. May hatte beim Referendum noch für einen Verbleib in der EU geworben. Doch ihre Emotion zeigt die Tochter eines Pastors nie öffentlich. Es sei ihr egal, ob sie gemocht werde, ihr gehe es nur um die Sache, sagen ihre Parteikollegen. Sie selbst bezeichnet sich gerne als "verdammt schwierige Frau". In den Medien wird sie bereits als "Eiserne Lady 2.0" bezeichnet. Privatleben hatte die kinderlose Politikerin in den letzten Wochen so gut wie keines mehr. Einziger Fixpunkt war der sonntägliche Kirchenbesuch mit ihrem Mann.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema