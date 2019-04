Lori Elaine Lightfoot: Auf ihr ruht Chicagos Hoffnung

CHICAGO. Danke, Chicago!", rief Lori Lightfoot gestern in die jubelnde Anhängerschar. Die 56 Jahre alte Afroamerikanerin hatte soeben mit 74 Prozent der Stimmen die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in der US-Metropole gewonnen.

Die 56-jährige Juristin ist die erste schwarze und erste offen lesbische Bürgermeisterin Chicagos. Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/SCOTT OLSON

Die linksgerichtete Politikerin der Demokraten ließ sich von ihren Fans feiern. Damit schreibt die Juristin Geschichte in der drittgrößten Stadt der Vereinigten Staaten: Lightfoot ist die erste schwarze und die erste offen lesbische Bürgermeisterin Chicagos.

Sie übernimmt ab 20. Mai eine Herkulesaufgabe: Die 2,7 Millionen Einwohner zählende Stadt am Michigansee kämpft mit Budgetproblemen, Armut, Korruption, Drogenproblemen, Gang-Kriminalität sowie Waffen- und Polizeigewalt. 2018 gab es hier 550 Morde – mehr als in der größten US-Stadt New York und der zweitgrößten US-Stadt Los Angeles zusammen. Und der Fall des schwarzen Teenagers Laquan McDonald, der 2014 von einem weißen Polizisten hinterrücks erschossen wurde, rüttelte die Stadt durch. Erst im Jänner 2019 wurde der Polizist wegen Totschlags zu knapp sieben Jahren Haft verurteilt.

"Die Menschen hoffen, dass etwas anderes kommt", sagte die langjährige Bundesstaatsanwältin gestern in einer ersten Stellungnahme. "Es ist überwältigend, dafür eine Hoffnungsträgerin zu sein." Sie werde, sagte Lightfoot in ihrer Rede, auch künftig Menschen aller Hautfarben mit offenen Armen empfangen – und Chicago werde künftig eine Stadt sein, "in der es keine Rolle spielt, wen man liebt, solange man mit dem ganzen Herzen liebt". Ausdrücklich bedankte sich das neue Stadtoberhaupt dann bei ihrer Ehefrau Amy Eshleman und der gemeinsamen Tochter.

Lightfoots Vita zeigt, dass die "unabhängige Reformerin" (ihre Eigendefinition) gelernt hat sich durchzusetzen. Die politische Quereinsteigerin stammt aus einer armen Familie im US-Bundesstaat Ohio. Zum Studium kam sie nach Chicago, die Richtung Jus wählte sie, weil ihr Bruder lange Jahre im Gefängnis saß.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema