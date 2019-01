John Simon Bercow: Der bunte "Mr. Speaker"

Mitstimmen über Theresa Mays Brexit-Abkommen durfte John Bercow nicht: Ein Stimmrecht hat "Mr. Speaker", der Präsident des britischen Unterhauses, dort nicht. Doch spätestens als er am Dienstagabend mit energischem Bariton das Ergebnis verkündete, wurde er über Großbritannien hinaus als "Gesicht" des Londoner House of Commons ein Begriff.

John Bercow, konservativer Parlamentspräsident mit Labour-Affinität Bild: APA/AFP/PRU/HO

Für den Mann mit dem etwas wirren grauen Haarschopf, der am Samstag 56 wird, war es keine leichte Stunde. Dass er bei der Volksabstimmung gegen den Brexit gestimmt hatte, hatte er schon früher öffentlich bekannt. Mit seiner Meinung hält der talentierte Redner nicht hinter dem Berg. So sprach er sich dagegen aus, US-Präsident Donald Trump vor dem Unterhaus reden zu lassen – das sei eine "Ehre, die man sich verdienen muss" –, die "honourable gentlemen" im Parlament pflegt er bei unpassenden Meldungen prononciert bis süffisant zurechtzuweisen, egal, welcher Partei sie angehören (seine eigene Mitgliedschaft bei den Konservativen ruht während des Amtes als "Speaker").

In jungen Jahren, als aufstrebendes Tennis-Talent, hatte er mit einer Karriere als Profispieler spekuliert. Doch es kam anders: Das Studium der Politikwissenschaft an der Universität Essex schloss er mit Auszeichnung ab. Nach einigen Jahren in der Wirtschaft (Banken, Werbeagenturen) begeisterte ihn Margaret Thatcher für den Beitritt zu den Jungen Konservativen, im selben Jahr wurde er Parlamentsmitglied. Die Freude seiner Parteikollegen mit John Bercow ist nicht ungeteilt, manche sehen zu viel Nähe zur Labour-Partei. Auch wegen seiner familiären Situation: Ehefrau Sally, die er 2002 heiratete und mit der er drei Kinder hat, war 1997 von den Tories zu Tony Blairs "New Labour" gewechselt.

Tatsache ist: 2009 wurde John Bercow erstmals zum "Speaker" gewählt, und das mit einer Mehrheit von Labour-Stimmen. Wiedergewählt wurde er in Folge fünf Mal, zuletzt 2017 auch einstimmig.

