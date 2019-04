Ekrem Imamoglu: Plötzlich im Rampenlicht

Istanbuls künftiger Bürgermeister, Ekrem Imamoglu, ist der neue Star der türkischen Opposition.

Istanbuls künftiger Bürgermeister ist der neue Star der türkischen Opposition. Bild: APA/AFP/OZAN KOSE

Wir wollen baldmöglichst mit der Arbeit beginnen, um unserem Volk zu dienen", sagte Ekrem Imamoglu nach seinem überraschenden Sieg bei der Bürgermeisterwahl in der türkischen Metropole Istanbul. Bis der 49 Jahre alte Politiker der Mitte-links stehenden Oppositionspartei CHP jedoch tatsächlich die Geschicke der 15 Millionen Einwohner zählenden Stadt lenken wird, dauert es noch. Denn die unterlegene AKP von Staatschef Recep Tayyip Erdogan akzeptiert das knappe Wahlergebnis nicht – und setzte eine Neuauszählung in mehr als einem Dutzend Bezirken durch.

Dennoch ist Imamoglu quasi über Nacht zum neuen Star der Opposition geworden, hat er doch der AKP eine der schwersten Niederlagen ihrer Geschichte zugefügt und der CHP neuen Auftrieb gegeben. Außerdem gilt folgendes ungeschriebenes Gesetz: Wer Istanbul regiert, regiert die ganze Türkei.

Der verheiratete Vater dreier Kinder wurde in der Stadt Trabzon geboren. Zum Studium ging er nach Istanbul, wo er einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Management erwarb. Anschließend arbeitete er im Baubetrieb seiner Familie, bevor er 2009 in die Politik ging. Bei den Kommunalwahlen 2014 wurde er zum Bezirksbürgermeister des Istanbuler Stadtteils Beylikdüzü gewählt.

In dem Mittelklasseviertel erwarb er sich den Ruf eines kompetenten und unideologischen Machers. Bei öffentlichen Auftritten wirkt der großgewachsene Mann mit der schmalen Brille stets ruhig. "Imamoglu ist aufgeschlossen und ein Mann des Kompromisses, der gerne gemeinsam am Tisch Probleme bespricht", sagt sein Pressesprecher Murat Ongun. Im Wahlkampf pflegte er sein Image als lösungsorientierter Pragmatiker. "Wo Imamoglu ist, ist auch eine Lösung", war sein Motto. Statt des großen Auftritts vor tausenden Anhängern suchte der CHP-Kandidat das direkte Gespräch mit Geschäftsleuten und Wählern. "Meine beste Waffe ist die Methode der Mundpropaganda", betont er stets.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema