Yusaku Maezawa: Der erste Weltraumtourist

Das ist mein Lebenstraum. Seit ich ein Kind bin, liebe ich den Mond", sagt Yusaku Maezawa. Seine Augen glänzen auch vor Freude und Stolz, als der 42-jährige Japaner die große Botschaft bei einer live übertragenen Präsentation verkündet: "Ich wurde ausgewählt, zum Mond zu fliegen."

Der japanische Milliardär will sich seinen Lebenstraum erfüllen und Künstler dazu einladen. Bild: afp

Wenn alles gut geht, wird der Unternehmer schon in fünf Jahren als erster Weltraumtourist zu seiner Traumreise aufbrechen. Der Flug mit dem Raumschiff "Big Falcon Rocket" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk soll ungefähr eine Woche dauern.

Dass sich Maezawa diesen Traum erfüllen kann, liegt natürlich an seinem Reichtum: Er ist der Gründer von Zozotown, dem größten japanischen Online-Händler für Kleidung. Laut Forbes verfügt er über ein Vermögen von 2,9 Milliarden Dollar, das US-Wirtschaftsmagazin listet ihn sogar auf Platz 18 der reichsten Japaner.

In seinem Herzen ist Maezawa aber ein großer Kunstliebhaber. Er war früher selbst erfolgreicher Musiker. Erst 2001 nahm er sich eine Auszeit von der Musik, um sich auf seine Karriere als Unternehmer zu konzentrieren. Und weil das Geschäft so gut lief, investierte er viel Geld in die Kunst. 2016 machte er Schlagzeilen, als er auf zwei Auktionen 98 Millionen Dollar für verschiedene Kunstwerke ausgab. Sechs bis acht Künstler sind es auch, die der Milliardär auf seine Reise durch den Weltraum einladen will. Malern, Fotografen, Musikern, Modedesignern oder Architekten will er die Möglichkeit geben, sich von den Eindrücken inspirieren zu lassen. "Die Menschheit wurde auch von Künstlern geprägt, das will ich fortführen", sagt er.

Wie viel Geld er für seine Reise bezahlt, will er nicht verraten. Yusaku Maezawa und seine Begleiter könnten jedenfalls die ersten Menschen sein, die sich seit der Einstellung des "Apollo"-Programms 1972 wieder dem Mond nähern. Landen werden sie allerdings nicht, sie werden den Erdtrabanten nur umrunden.

