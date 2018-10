Werner Amon: Der Mann für (fast) alle Fälle

Dass Werner Amon für die ÖVP als "Chefkontrollor" in den Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre entsandt wurde, lag auf der Hand.

Werner Amon legt sich im BVT-Ausschuss mt dem Koalitionspartner an Bild: APA/HANS PUNZ

Fast 25 Jahre im Nationalrat (aktuell mit Karl-Heinz Kopf dienstältester VP-Abgeordneter), Sicherheitssprecher seiner Partei und Vorsitzender im Unterausschuss für Verfassungsschutz – damit ist man prädestiniert, um die für seine Partei heikle Prüfung des schwer in Verruf geratenen Geheimdienstes im Innenministerium zu übernehmen. Heikel deshalb, weil es nicht nur um die jüngsten Turbulenzen in der Verantwortung des blauen Ressortchefs Herbert Kickl geht. Die Gründung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung fiel ebenso wie die Legendenbildung um Missstände in die fast zwei Jahrzehnte währende Vorherrschaft schwarzer Innenminister.

Überrascht hat Amon Ausschussbeobachter, weil er auf diese Ausgangslage eben nicht mit einem Rückzugsgefecht im koalitionären Einklang reagiert hat. Im Gegenteil: Nach dem Auftritt der vier Zeugen, die das BVT belasten sollten, sah Amon das von Kickl konstruierte Gebäude nahe dem Einsturz. Der FPÖ, die ihn wegen der Bekanntschaft mit dem BVT-Spionagechef aus dem Ausschuss hebeln möchten, empfahl er, "die Nerven zu behalten".

Der gebürtige Grazer, der im Mai 2019 seinen 50er feiert, hat in der Vergangenheit selbst immer wieder seine impulsive Ader gezeigt. Sein Eigensinn in manchen inhaltlichen Fragen, den der vierfache Familienvater gerne als steirischen Wesenszug sieht, hat ihm vielleicht den Weg zum heimlichen Wunschjob Bildungsminister verstellt. Dennoch ist die Liste der Funktionen, die der Vollblutpolitiker ausgeübt hat, imposant. Sie reicht vom JVP-Obmann bis zum Generalsekretär des ÖAAB und zuletzt der Bundespartei. Zumindest bis jetzt hat Amon damit bewiesen, dass man auch in der ÖVP Oberwasser haben kann, selbst wenn man manchmal gegen den Strom schwimmt.

