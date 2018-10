Tarek Al-Wazir: Grüner Sieger mit Bodenhaftung

Als kleiner Partner in einer Koalition ist die Chance, eine Wahl zu gewinnen, gering. Dass dies möglich ist, zeigte gestern Tarek Al-Wazir (47) eindrucksvoll vor. Der studierte Politikwissenschafter und stv. Ministerpräsident fuhr mit den Grünen bei der Landtagswahl in Hessen den Sieg ein.

Der beliebteste Politiker Hessens: Grünen-Chef Tarek Al-Wazir Bild: AFP

Dass der Sohn eines Jemeniten und einer Deutschen überhaupt Politiker werden würde, könnte man als logische Entwicklung sehen. Verwandte seines Vaters waren im Jemen Politiker, und daheim in Offenbach wurde viel diskutiert. "Und es blieb nicht dabei", erzählt er auf der Grünen-Webseite, "es wurde auch immer gefragt, was können wir konkret tun." Seine Mutter, er bezeichnet sie als "Alt-68erin", nahm ihn schon bald mit zu Demos.

Mit 14 ging Al-Wazir in das Heimatland seines Vaters, lernte an einer internationalen Schule Englisch und Arabisch und überdies Mitschüler aus aller Welt kennen. Nach zwei Jahren entschied er sich, zu seiner Mutter nach Deutschland zurückzukehren. Dort trat er 1989, noch vor der Matura, den Grünen bei. Er studierte Politikwissenschaft in Frankfurt/Main und wurde zwei Jahre lang Vorsitzender der Grünen Jugend in Hessen. 1995 gelang ihm erstmals der Einzug in den Landtag.

Heute gilt Al-Wazir als einer, der gerne verbal zuspitzt, aber gleichzeitig nicht durch Aufdringlichkeit auffällt. So erklärte er in einem FAZ-Interview den Höhenflug der Grünen so: "Die Schwäche der einen ist die Stärke der anderen." Die anderen sind CDU/CSU und SPD. "Wir können solche Höhen wie derzeit nur erreichen, weil es die Volksparteien in der alten Form so nicht mehr gibt", sagt er. Was verdächtig nach einer Äußerung 2011 klingt. Damals kommentierte er einen Erfolgslauf vorsichtig: "Die Grünen müssen aufpassen, dass sie sich nicht größer machen als sie sind." Diese Bodenhaftung ist wohl mit ein Grund für den Erfolg des seit 2000 mit Bushra Barakat Verheirateten. Schon vor der gestrigen Landtagswahl hatten die Hessen ihn zum beliebtesten Politiker im Bundesland gekürt.

