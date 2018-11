Rashida Tlaib: Erste Muslimin im US-Kongress

Rashida Tlaib schreibt Geschichte. Die palästinensischstämmige Demokratin wird als erste muslimische Frau in den US-Kongress einziehen.

Rashida Tlaib ist Teil einer kleinen Revolution, die durch Donald Trump ausgelöst wurde. Bild: Reuters

Das wusste die 42-Jährige schon vor der Wahl: In ihrem Wahlbezirk im Bundesstaat Michigan hatte sie keinen republikanischen Gegenkandidaten. Ihrem Kampfwillen tat das aber keinen Abbruch. Rashida Tlaib will auch im Repräsentantenhaus eine starke Stimme gegen US-Präsident Donald Trump sein.

Die energische Anwältin ist Teil einer kleinen Revolution, die durch Trump ausgelöst wurde: Noch nie kandidierten so viele Frauen bei einer US-Wahl. Und noch nie engagierten sich so viele Muslime wie jetzt in der US-Politik. Auch Tlaib hatte persönliche Motive: In Interviews berichtete sie, dass einer ihrer Söhne Angst habe, sich als Muslim zu erkennen zu geben. "Dies ist das Resultat von Trumps Agitation gegen Minderheiten", schimpft sie und ruft ihren Anhängern zu: "Ihr verdient Besseres als das, was wir derzeit in unserem Land haben.

Bereits während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 hatte sie lautstark gegen Trump protestiert. Zusammen mit anderen Frauen unterbrach Tlaib damals einen Auftritt des künftigen US-Präsidenten und schrie ihn an, er solle die US-Verfassung lesen, bevor sie von den Wachposten aus dem Saal gezerrt wurde.

Das älteste von 14 Kindern einer palästinensischen Einwandererfamilie, die im Ramadan streng fastet, will aber nicht auf ihre muslimische Herkunft eingegrenzt werden. Sie streitet nicht nur für Muslime, sondern generell für die Rechte von Frauen und Minderheiten. Sich selbst betrachtet sie übrigens als "echte Amerikanerin". Das friedliche Zusammenleben verschiedenster Kulturen, Sprachen und Religionen ist für die frühere Regionalabgeordnete Teil des amerikanischen Traums. Dazu gehört natürlich auch, dass sie bei ihrer Vereidigung als Abgeordnete im Kongress auf die englischsprachige Ausgabe des Korans schwören wird.

