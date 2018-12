Nikol Paschinjan: Ihm trauen die Armenier alles zu

Seit Jahren kritisiert Nikol Paschinjan die (politischen) Eliten in Armenien, prangert die Korruption an und wirbt für demokratische Reformen. Nun sitzt der 43 Jahre alte Ex-Journalist, der lange Zeit mit Tarnkleidung, weißem Rauschebart und Schirmmütze aufgetreten ist, selbst an den Schalthebeln der 2,9 Millionen Einwohner zählenden Ex-Sowjetrepublik.

Der neue starke Mann in der Ex-Sowjetrepublik gilt als kühn, schlagfertig und unkonventionell. Bild: AFP

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag errang das von Paschinjan geführte Bündnis 70,4 Prozent der Stimmen. Damit ist der Machtwechsel vollzogen – und der verheiratete Vater dreier Kinder kann seine Vorhaben umsetzen.

Paschinjan, der als kühn, kreativ, schlagfertig und aufbrausend beschrieben wird, studierte Journalismus an der Universität Eriwan, arbeitete später als Reporter und Chefredakteur. Bekannt wurde der brillante Redner 2008: Kurz nach der Präsidentenwahl, die Sersch Sarkissjan erstmals ins Amt brachte, gab es beim gewaltsamen Vorgehen der Polizei gegen Anhänger des unterlegenen Oppositionskandidaten zehn Tote. Die Behörden beschuldigten Paschinjan der Rädelsführerschaft. Der Regierungsgegner ging in den Untergrund, stellte sich 2009 und wurde inhaftiert. 2011 kam er im Zuge einer Amnestie frei.

Seither warb er zum Teil mit unkonventionellen Methoden für eine "samtene Revolution" in Armenien: Bevor Paschinjan heuer im Frühjahr zu den Protesten gegen Sarkissjan aufrief, war er mit Unterstützern von der zweitgrößten Stadt Gjumri 200 Kilometer in die Hauptstadt Eriwan marschiert. Dabei nutzte er auch Garagendächer als Bühnen für seine feurigen Reden. Auf die Frage, ob er befürchte, von den damals noch Mächtigen eingesperrt zu werden, sagte er in der für ihn typischen Art: "In Armenien fühle ich mich überall wohl – sei es zu Hause, auf der Straße oder im Gefängnis." Seit Mai 2018 ist Paschinjan Premier, eine Mehrheit im Parlament hat er allerdings erst jetzt. Optisch hat er sich allerdings schon längst angepasst – die Tarnkleidung wurde durch Anzüge ersetzt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema