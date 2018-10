Mohammed bin Salman: Ein Reformer mit eiserner Hand

Er wollte ein Traumprinz sein, und beinahe wäre es ihm auch gelungen. Seit Mohammed bin Salman in einer Blitzkarriere zur Nummer eins der Thronfolge aufgestiegen ist, hat er Saudi-Arabien verändert.

Das Image des saudischen Kronprinzen hat erhebliche Kratzer abbekommen. Bild: Reuters

Der 33-Jährige hat nicht nur den Einfluss der konservativen Kleriker begrenzt, sondern auch eine gesellschaftliche Revolution eingeläutet: So dürfen Frauen in dem islamischen Land endlich Auto fahren und in Kinos gehen. Auch wirtschaftlich hat der Kronprinz, der kurz MBS genannt wird, sein Land modernisiert: Mit seiner "Vision 2030", wie er es nennt, soll Saudi-Arabien unabhängig vom Öl gemacht und der private Arbeitsmarkt angekurbelt werden.

Doch das moderne Image des Kronprinzen mit dem stets perfekt getrimmten Bart hat nun erhebliche Kratzer abbekommen. Seit in Istanbul der kritische Journalist Jamal Khashoggi verschwunden ist, wenden sich selbst Verbündete empört von ihm ab. Vor allem die USA üben massiven Druck auf den starken Mann aus Riad aus, der in seinem skrupellosen Streben nach Macht nun offenbar den Bogen überspannt hat.

Dass er schon lange mit eiserner Hand gegen seine Kritiker vorgeht und die Meinungsfreiheit rücksichtslos unterdrückt, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch der blutige Krieg im Jemen, der zwei Drittel der Bevölkerung in die Hungernot trieb, und die Entführung des libanesischen Premierministers Saad Hariri nach Riad im vergangenen Jahr werden ihm zur Last gelegt. Als Kanada im August erste Kritik an Mohammed bin Salmans menschenverachtender Politik wagte, ließ dieser kurzerhand den kanadischen Botschafter ausweisen. Der vierfache Vater, anders als saudische Scheichs mit nur einer Frau verheiratet, weiß schließlich, dass der Westen nur ungern auf seine Milliardeninvestition verzichtet. Ob er aber nach all den Vorwürfen noch König werden kann, ist nun unsicher geworden. Zumindest der entschieden geglaubte Machtkampf in Saudi-Arabien dürfte neu aufflammen.

