Meng Wanzhou: Kronprinzessin hinter Gittern

Seit kurzem sitzt die Huawei-Finanzchefin in Kanada in Untersuchungshaft.

Bild: REUTERS

Für Beobachter ist sie ein Spielball im Handelsstreit der Wirtschaftsmächte China und USA: Meng Wanzhou. Die Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei sitzt seit Anfang Dezember in Kanada in Untersuchungshaft. Gestern, Dienstag, teilten Mengs Verteidiger mit, ihr Ehemann Liu Xiaozong biete 15 Millionen kanadische Dollar (9,9 Millionen Euro) Kaution für die Freilassung seiner Frau an.

Meng war in Kanada auf Betreiben amerikanischer Behörden festgenommen worden. Der Vorwurf: Die 46-Jährige soll über die angebliche Huawei-Tochterfirma Skycom Geschäfte mit dem Iran gemacht und so gegen US-Sanktionen verstoßen haben. Wird sie in die USA ausgeliefert, drohen ihr eine Verurteilung und 30 Jahre Haft.

Zusätzliche Brisanz verleiht dem Fall die Tatsache, dass Meng die Tochter des Huawei-Firmengründers Ren Zhengfei ist. Dieser gründete das Unternehmen 1987 mit umgerechnet 2700 Euro Startkapital. 1993 fing die Schulabbrecherin Meng als Sekretärin bei Huawei an. Sie tippte Briefe, arbeitete in der Telefonzentrale und plante Messestände. Seit 2011 verantwortet sie die Finanzen beim Konzern mit 180.000 Mitarbeitern und 78 Milliarden Euro Jahresumsatz. "Als Kind war er mein Vater. Aber in der Arbeit ist er der Chef", sagt Meng, die ihr Privatleben sonst rigoros abschottet, über ihr Verhältnis zu Ren. Sie gilt als wahrscheinliche Nachfolgerin ihres 74-jährigen Vaters an der Spitze Huaweis.

Mengs Festnahme hat in ihrer Heimat Empörung ausgelöst. Es sei "extrem abscheulich" und verletze ihre Rechte schwerwiegend, heißt es. China fordert von Kanada die Freilassung und droht andernfalls mit Konsequenzen. Im Reich der Mitte glauben viele, dass die USA mit der Festnahme der Managerin Gründe vorschieben, um die eigene Industrie zu schützen und den Aufstieg Chinas zu verhindern. Sicher scheint, dass Mengs Festnahme die Sorge auf den Finanzmärkten vor einer Zuspitzung des Handelsstreits weckt.

