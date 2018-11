Markus Söder: Auf der Siegerstraße

Viel besser könnte es für Markus Söder im Moment nicht laufen: Die Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern hat er in rekordverdächtigen zwei Wochen abgeschlossen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich im Machtkampf gegen Seehofer durchgesetzt. Bild: dpa

Er wurde als bayerischer Ministerpräsident im Amt bestätigt und konnte gestern bereits seine neue Regierungsmannschaft vorstellen, die ganz nach CSU-Geschmack bürgerlich-konservativ ist.

Aber das Wichtigste: Der 51-jährige CSU-Politiker hat nun endgültig den Machtkampf mit Horst Seehofer entschieden. Seehofer wird noch diese Woche offiziell seinen parteiinternen Rückzug ankündigen. Damit ist für Söder nun der Weg nach ganz oben frei: Wenn er zu Beginn des nächsten Jahres auch den CSU-Vorsitz übernehmen kann, dann ist er so stark, wie seine politischen Vorbilder Franz Josef Strauß oder Edmund Stoiber es waren.

Söder hatte lange gezögert, ob er diese Doppelrolle tatsächlich will. Angeblich soll ihm Seehofer schon zweimal den CSU-Vorsitz direkt angeboten haben – einmal mit Seehofer als Ministerpräsident, einmal ohne Vorbedingung. Doch beide Male soll der Nürnberger abgelehnt haben. Denn erst jetzt kann Söder seinen letzten Sprung auf der bayerischen Karriereleiter unter besten Voraussetzungen antreten: Der Sohn eines Maurermeisters hat das politische Kunststück geschafft, dass niemand in der CSU seinen Namen in Verbindung mit der historischen Wahlpleite Mitte Oktober bringt und er nun einigermaßen glaubhaft von einem Neuanfang sprechen kann.

Der Vater von vier Kindern, der sich selbst als "begeisterter Christ" bezeichnet, hat zwar nicht das Format eines Franz Josef Strauß, doch bewies er neben seinem ehrgeizigen Machtanspruch auch große Anpassungsfähigkeit. Seit seiner Wiederwahl zum Ministerpräsidenten hat der einstige Scharfmacher im Asylstreit rhetorisch abgerüstet und zeigt sich neuerdings als versöhnlicher Landesvater. Auch seine Gegner, die ihn als "größten Kotzbrocken der deutschen Politikszene" bezeichnen, werden sich an ihn gewöhnen müssen.

