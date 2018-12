Franziska Honsowitz-Friessnigg: Österreichs Frau im Vatikan

Franziska Honsowitz-Friessnigg ist nicht nur neue Botschafterin beim Heiligen Stuhl, sondern auch Österreichs diplomatische Vertreterin in der Republik San Marino und beim Souveränen Malteser-Ritter-Orden.

Franziska Honsowitz-Friessnigg Bild: (APA)

Sie ist die erste Frau, die Österreich beim männerdominierten Vatikan vertritt. Und sie weiß diese spezielle Aufgabe auch zu schätzen. "Es ist eine besondere Ehre und Freude für mich", sagte Franziska Honsowitz-Friessnigg, als sie Papst Franziskus ihr Beglaubigungsschreiben überreichte. Die 56-Jährige ist nicht nur neue Botschafterin beim Heiligen Stuhl, sondern auch Österreichs diplomatische Vertreterin in der Republik San Marino und beim Souveränen Malteser-Ritter-Orden.

Für ihr neues Amt bringt die tiefgläubige Katholikin umfassende internationale Erfahrungen mit: Zuletzt war die gebürtige Steirerin jahrelange Botschafterin in Algerien. Sie leitete auch schon das Referat für Lateinamerika und die Karibik im Wiener Außenministerium und wirkte in mehreren Auslandseinsätzen für die Republik Österreich unter anderem in Bonn und in New York. An die häufigen Länderwechsel ist sie also längst gewöhnt: "Man muss flexibel sein und sich auf neue Herausforderungen einstellen. Offenheit und Dialogfähigkeit gehören zum Beruf", sagt die Diplomatin, die in Graz Rechtswissenschaften studiert hat. Auch ihr Gatte und die zwei Kinder mussten sich an ihren Lebensstil anpassen. Sie sind im Herbst ebenfalls in die Ewige Stadt übersiedelt.

Franziska Honsowitz-Friessnigg ist übrigens nicht die einzige Diplomatin im Vatikan. Mittlerweile liegt der Frauenanteil bei 20 Prozent. Und er soll mehr werden: Der Papst, den sie als "sehr herzlich und freundlich" beschreibt, habe für eine wirksamere weibliche Präsenz plädiert", sagte die Diplomatin, die vier Sprachen spricht.

Kaum im Amt, muss Honsowitz-Friessnigg schon an einem großen Ereignis arbeiten: Am 12. Dezember wird das 200. Jubiläum des Weihnachtslieds "Stille Nacht! Heilige Nacht!" gefeiert. In der österreichischen Botschaft ist eine Ausstellung zur historischen Entstehung des Liedes geplant. "’Stille Nacht’ ist eine Friedensbotschaft, die von Österreich ausgegangen ist", sagt die neue Botschafterin.

