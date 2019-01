Félix Tshisekedi: Verdächtig versöhnlich

Félix Tshisekedi siegte bei der Präsidentenwahl im Kongo.

Träger eines im Kongo berühmten Namens Bild: AFP

"Heute sollten wir ihn nicht mehr als Gegner, sondern eher als Partner des demokratischen Wechsels betrachten." Mit diesem Lob über den umstrittenen bisherigen Staatschef Joseph Kabila machte sich der neugewählte Präsident der Republik Kongo, Félix Tshisekedi, gleich nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses verdächtig, hatte Kabila das Land doch 17 Jahre lang despotisch und korrupt regiert. Noch 2017 hatte Tshisekedi daher für den Fall seines Wahlsieges eine Kommission in Aussicht gestellt, die insbesondere die Konten von Kabila unter die Lupe nehmen sollte. Nun sagte er, selbstverständlich könne Kabila weiterhin ruhig in seinem Land leben, er habe nichts zu befürchten.

Die versöhnlichen Töne machen hellhörig. Zwischen der Wahl und der Verkündung der Resultate gab es Gespräche zwischen Kabila und Tshisekedi über einen "friedlichen Machtwechsel", was Letzterer auch offen zugibt. Die Vermutung steht im Raum, dass die beiden einen "Deal" abgeschlossen haben. Demnach würde Tshisekedi als Dank für einen Sieg dem bisherigen Präsidenten Straffreiheit zusichern.

Der 55-Jährige ist der politische Erbe seines Vaters Étienne Tshisekedi, der 2017 in Brüssel starb. Der "ewige Oppositionelle" gründete schon 1982 die Partei Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Die Tshisekedis zahlten einen hohen Preis für ihre Überzeugungen: Wegen seiner politischen Aktivitäten wurde Étienne Tshisekedi immer wieder verhaftet. Bereits kurz nach der Gründung der UDPS musste der junge Félix seine Ausbildung in Kinshasa abbrechen und seinem Vater in ein abgelegenes Dorf in der Provinz Kasai folgen. Mit 22 ging er mit seiner Mutter und seinen Brüdern ins Exil nach Belgien. In Brüssel schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch und studierte Marketing und Kommunikation. Im Schatten der Vaterfigur stieg er zu Hause schließlich auf und wurde im April 2018 zum Chef und Präsidentschaftskandidaten der UDPS ernannt.

