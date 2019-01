Elizabeth Warren: Trumps erste Herausforderin

Elizabeth Warren ist die Erste, die sich traut. "Ich brauche euch", schrieb die Demokratin an ihre Anhänger und eröffnete damit offiziell den US-Präsidentenwahlkampf.

Die Senatorin Elizabeth Warren eröffnete den Wahlkampf um das Weiße Haus. Bild: Reuters

Die linke Senatorin aus dem Bundesstaat Massachusetts will in knapp zwei Jahren Donald Trump aus dem Amt jagen und die Macht im Weißen Haus übernehmen.

Doch vorher muss die 69-Jährige erst das parteiinterne Rennen um die Kandidatur gewinnen. Starke Nerven und vor allem viel Geld sind die Grundvoraussetzungen dafür. Ein Komitee, mit dem sie Spenden sammeln kann, hat sie bereits gegründet. Und auch ihre politische Botschaft machte die ehemalige Jusprofessorin bereits öffentlich: Sie wolle Ungerechtigkeiten bekämpfen und sich für die die Mittelklasse starkmachen, sagt sie. "Jeder Mensch in den USA soll in der Lage sein, hart zu arbeiten und für sich und die Menschen zu sorgen, die er liebt." Dabei nimmt Warren auch Bezug auf ihre eigene Lebensgeschichte: Ihr Vater, ein Hausmeister, erlitt einen Herzinfarkt, als sie zwölf war. Sie ging fortan kellnern und machte als Erste in der Familie einen Hochschulabschluss.

Die Senatorin hat sich einen Namen als vehemente Kritikerin der Finanzindustrie gemacht. Während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 wurde sie als mögliche Vizekandidatin von Hillary Clinton gehandelt. Damals schoss sie sich bereits auf Trump ein. So nannte sie ihn etwa einen "unsicheren Geldraffer". "Von welchem Stamm stammt die denn ab?", konterte dieser und zweifelte ihre indianischen Wurzeln an. "Machen Sie den Test!" Er werde ihr eine Million Dollar für eine Wohltätigkeitsorganisation zahlen, spottete Trump. Warren legte einen DNA-Test vor und gewann. Seit Monaten wartet sie nun auf Trumps Million. Die bizarre Wette machte sie zwar bekannt, aber nicht beliebt: Afroamerikaner und Latinos kritisieren, dass sie sich mit ihrer ethnischen Identität anbiedern wolle. Und Parteikollegen sind schockiert, dass sie auf Trumps Parolen hereingefallen sei.

