Die Ideen des Merz

Friedrich Merz ist einer von drei Bewerbern um die Nachfolge Angela Merkels an der CDU-Spitze.

Die Kritik, die drei Kandidaten um den CDU-Parteivorsitz würden zuwenig kontroversiell miteinander umgehen, war noch nicht verhallt, da zeigte Friedrich Merz, dass er es durchaus versteht zu provozieren. Also stellte der 63-Jährige bei einer Bewerbungsrede in Seebach (Thüringen) die Forderung nach einer Debatte über das deutsche Grundrecht auf Asyl in den Raum. Und erntete mit dieser Idee Widerspruch – auch von christlich-demokratischen Parteifreunden.

Wie ernst dem lange politabstinent gewesenen Konservativen das Zündeln am Asylrecht tatsächlich ist, ist fraglich. Das zeigt schon sein Fragezusatz, ob denn dieses Asylgrundrecht "in dieser Form fortbestehen” könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt werde? Egal, in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland hat er jedenfalls gepunktet. Und genau darum muss es dem Kandidaten um die Nachfolge Angela Merkels natürlich gehen. Diese hatte Merz nach verlorener Bundestagswahl 2002 kühl an der Fraktionsspitze abserviert. Wenn man so will, war er Merkels erstes Opfer auf dem Weg zur Kanzlerschaft und sein späterer Rückzug aus dem Deutschen Bundestag nur folgerichtig.

Der Ex-Richter, mit einer Richterin verheiratet und Vater von drei Kindern, wechselte zu einer großen Anwaltskanzlei, übernahm Mandate in Beiräten großer Konzerne und den Vorsitz des Vereins "Atlantik-Brücke", der sich für einen guten Austausch mit den USA einsetzt. Gerüchte, er wolle seine eigene Partei gründen, dementierte der Zwei-Meter-Mann so scharf wie regelmäßig. Dennoch blieb der Sauerländer mit Zweitwohnsitz am Tegernsee ein politischer Mensch, schrieb Bücher, hielt Vorträge über die Entwicklung der Welt – und schaffte es nicht zuletzt damit Millionär zu werden. Nur Parteitage besuchte er keine mehr. Was sich Anfang Dezember ändert. Da will er in Hamburg Merkels Nachfolge an der Parteispitze antreten – und sich in Stellung bringen für das Amt des Bundeskanzlers.

