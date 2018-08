US-Demokraten suchen verzweifelt "ihr" Gesicht

Vor den „Midterms“ macht es die kopflose Opposition Trump zu einfach.

Opposition Fehlanzeige. Ideen- und kraftlos lassen sich die Demokraten von Donald Trump vor ihm hertreiben. Die kopflose Partei macht es dem Präsidenten zu einfach. Ihr fehlen ein Kristallisationspunkt und ein Kopf. Statt gemeinsam an einem Strang zu ziehen, gehen sich Progressive und Zentristen bei den Vorwahlen zu den "Midterms" im Kongress im November gegenseitig an die Gurgel. Urbane Wahlbezirke, die schon immer Demokraten gewählt haben, vollziehen dabei einen spürbaren Linksruck. Während die US-Medien tagelang über den Erfolg der bekennenden "demokratischen Sozialistin" Alexandria Ocasio-Cortez in New York berichteten, übersahen sie, dass sich im Rost- und Farmgürtel der USA moderate Kandidaten bei den Vorwahlen der Demokraten durchsetzen.

Die Spaltung zwischen Stadt und Land, alten und neuen Industrien, religiösen und nicht-religiösen Wählern macht nicht nur die Spannung innerhalb der US-Gesellschaft aus, sondern zerreißt auch die Opposition. Dabei braucht die Partei nichts dringender als Geschlossenheit. Deshalb ergibt die Analyse des umweltbewegten Milliardärs Tom Steyer Sinn, der in der Forderung nach einer Amtsenthebung des Präsidenten eine Klammer erkennt. Die Ablehnung Trumps vereint Demokraten und eine Mehrheit der Amerikaner.

Da sich nur jeder zweite Amerikaner an Präsidentschafts- und noch weniger an Kongresswahlen beteiligt, kommt es in Wahlkämpfen darauf an, neben der eigenen Basis möglichst viele Erst- oder Nichtwähler zu mobilisieren. Das geht nur über den Appell an rohe Emotionen. Trump schaffte es, als ausgestreckter Mittelfinger der Wutbürger über die Ziellinie zu kommen. Barack Obama erreichte das Gleiche als Hoffnungsträger der Minderheiten und Bildungsbürger. Die Demokraten bieten in ihrer momentanen Verfassung weder das eine noch das andere an. Und setzen auf die falschen Themen.

Wie alle Mitte-Links-Parteien haben die Demokraten die massiven Globalisierungsängste ihrer Klientel nicht genügend ernst genommen und das Feld den Rechtspopulisten überlassen. Sie müssen dringend eine Antwort auf die wirtschaftlichen und kulturellen Verlustängste anbieten. Die Demokraten brauchen für eine erfolgreiche Opposition gegen Trump die Kontrolle über mindestens eine Kammer im Kongress und ein neues Gesicht an der Spitze der Partei.

