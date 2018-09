Angriff auf die Pressefreiheit

meist bringen die kleinen Menschen Kummer über ganze Völker, verursachen Kriege. Ob A.H., Napoleon, Stalin, der Kleine aus Nordkorea etc.

Wollen durchs Steigen auf Rösser etc. (Machtmissbrauch) wohl ein bissi größer erscheinen.



Mir war der Typ von Anfang an schon suspekt - alleine seine tiefen Sager immer, schon früher. Der war mit ein Grund, warum ich immer vor der FPÖ zurück geschreckt bin. Nicht nur gute Nuss etc.



Pressefreiheit ist ein hohes Gut, so wie auch Meinungsfreiheit. Diese sollte nicht beschnitten werden.

Wir haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren.



Wo div.Täter her sind, das merken wir doch schon daran, dass man nicht posten kann, dass es sich immer nur um -jährige handelt. Dass ein Messer im Spiel ist.



Ich bin kein Freund von z.B. der rosa Zeitung. Aber einen Maulkorb verpassen, dass hatten wir schon in dunklen Zeiten, die hoffentlich nie wieder kommen! Aber wir steuern mehr und mehr darauf hin - nicht nur in Europa.



PS: ich bin KEINE Rein-Winkerin *g*