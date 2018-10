Zeit für Klimaschutz als Milliardengeschäft

Es ist ein Zufall, kommt aber zur rechten Zeit. Just an dem Tag, an dem der Weltklimarat der UNO so laut wie selten zuvor vor einer weiteren Klimaerwärmung warnt und dringend zu einer drastischen Reduktion des Ausstoßes von Kohlendioxid rät, wird bekannt, dass der US-amerikanische Professor William Nordhaus mit seinem Kollegen Paul Romer den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft bekommen soll.

Nordhaus ist seit Jahrzehnten einer, der vor den Folgen eines zu starken Klimawandels auf die Menschen und die Wirtschaft warnt und schon 1992 ein Plädoyer für die Einführung einer CO2-Steuer hielt.

Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet die Heimat des designierten Nobelpreisträgers zu den größten Umweltsündern der Welt zählt und dies auch weiterhin zu bleiben gedenkt. Präsident Donald Trump ist Wachstum mit umweltpolitischen Begleitmaßnahmen kein Anliegen. Derzeit ist es billiger, mit Steuersenkungen die alten Technologien zu befeuern und damit das Wirtschaftswachstum voranzutreiben.

Daher muss eine vernünftige Klimapolitik den Klimaschutz mit den Regeln der Marktwirtschaft vorantreiben. Denn nur dann funktioniert die Veränderung auch mit Augenmaß und radikal gleichermaßen.

Nicht mit Verboten funktioniert der Paradigmenwechsel, sondern mit veränderten Rahmenbedingungen muss sich das Investment in den Klimaschutz lohnen. Wenn sich mit Klimaschutz Milliarden verdienen lassen, werden sich auch genug Unternehmen finden, die den Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe beschleunigen.

Denn wirtschaftliche Prosperität muss mit dem Wandel einhergehen. Jene Länder, deren Wohlstand sich eben erst an den westlichen anzunähern begonnen hat, werden sonst schwer dafür zu erwärmen sein. Ihr Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 ist außerdem deutlich geringer als jener der westlichen Staaten (und auch jener Länder, die mit Erdöl das meiste Geschäft machen).

Die Antwort auf den Klimawandel ist nicht nur Klimaschutz, sondern auch Innovation. Die neuen Rahmenbedingungen werden uns dazu zwingen, mehr Richtung Umweltschutz und Nutzung erneuerbarer Energieträger zu forschen und dies rasch umzusetzen. So gesehen kommt auch der Nobelpreis für den Innovationsexperten Paul Romer zur rechten Zeit.

