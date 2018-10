"Ein unfassbarer und ungeheuerlicher Akt"

Bild: © foto peter melbinger

Dass der seit vergangenem Dienstag vermisste saudische Journalist und Regimekritiker Jamal Khashoggi womöglich ermordet worden ist, wie dies türkische Sicherheitskreise befürchten, will die Verlobte des 59-Jährigen nicht wahrhaben. Sie könne es einfach nicht glauben, dass Jamal nicht mehr am Leben sei, twitterte die Türkin Hatice C. Sollten sich die Berichte trotzdem bestätigen, wäre Jamals Ermordung ein "unfassbarer und ungeheuerlicher Akt", sagte Fred Hiatt, der Verantwortliche für die Meinungsseite der Washington Post.

Das renommierte Blatt hatte anstelle des wöchentlichen Kommentars von Jamal Khashoggi einen pechschwarzen Kasten ins Blatt gestellt. "Jamal war oder ist, wie wir hoffen, ein mutiger Journalist. Er schrieb aus einem tiefen Gefühl der Liebe für sein Land sowie im Glauben an die menschliche Würde und Freiheit", pries Hiatt den saudischen Starkolumnisten, der im Frühjahr vergangenen Jahres aus Furcht um sein Leben sein Heimatland verlassen hatte.

"Jamal verteidigte die Todesstrafe und unterstützte, wo er es für notwendig hielt, den Kampf gegen die Korruption. Was der Kreis um Kronprinz Mohammed bin Salman jedoch nicht ertragen konnte, war dessen Aufrichtigkeit: Jamal ist nicht käuflich und nahm niemals ein Blatt vor den Mund", versucht der britische Nahostexperte David Hearst zu erklären, warum die Spuren im Fall Jamal in den Königspalast führen könnten.

"MBS", wie alle Welt den De- facto-Alleinherrscher nennt, sei "rachsüchtig, handle vorsätzlich und kenne keinen Respekt für die Souveränität eines anderen Staates", behauptet der in Katar lebende Experte. Die Entführung Khashoggis auf türkischem Territorium zeige einmal mehr, wie ungeheuer rücksichtslos der saudische Kronprinz inzwischen agiere.

Bewiesen ist dies freilich nicht. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein totgeglaubter Dissident auf internationalen Druck hin wieder auftaucht. Die Erkenntnisse des türkischen Geheimdienstes, der Beweise für die Einreise eines saudischen Killerkommandos haben will, wiegen jedoch schwer.

"MBS" besaß am Wochenende sogar die Chuzpe, den türkischen Behörden die Durchsuchung des saudischen Konsulates anzubieten, in dem Khashoggi Dokumente für seine Hochzeit mit seiner Verlobten besorgen wollte. Sein Land habe "nichts zu verbergen", verkündete "MBS" in einem Bloomberg-Interview frech.

Das Selbstbewusstsein des Saudis kommt für den ehemaligen CIA-Agenten Bruce Riedel nicht überraschend: "Er weiß, dass er die Rückendeckung des US-Präsidenten hat." Khashoggi, erinnert David Hearst in einem Beitrag für den Newsletter "Middle East Eye", sei einer der Ersten gewesen, der die Saudis in der Washington Post davor gewarnt habe, "ins Bett der Amerikaner zu steigen".

Michael Wrase ist OÖN-Korrespondent im Nahen und Mittleren Osten

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema