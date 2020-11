US-Wahl: Biden übernahm Führung in Georgia

In den vier umkämpften Staaten Pennsylvania, Georgia, Arizona und Nevada trennten die beiden Kontrahenten am Freitag (Stand 12.00 Uhr MEZ) insgesamt 41.357 Stimmen. Den knappsten Abstand gab es mit 1.096 Stimmen in Georgia. Biden führte dort ebenso wie in Nevada (11.438) und Arizona (47.052). Trump hatte die Nase in Pennsylvania (18.229) vorne.