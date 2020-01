OÖ-Live am Vormittag: Flugzeugabsturz, Untertitel-Panne, Ministerrat

Mit unserem Nachrichtenüberblick bleiben Sie den ganzen Tag lang gut informiert. Das sind die Themen des Tages:

Flugzeugabsturz: Beim Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran sind alle 167 Passagiere und neun ukrainische Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die iranische Luftfahrtbehörde sprach von einem technischen Defekt als Ursache. >> Was bisher bekannt ist

Beim Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran sind alle 167 Passagiere und neun ukrainische Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die iranische Luftfahrtbehörde sprach von einem technischen Defekt als Ursache. >> Erster Ministerrat: Die neu angelobte türkis-grüne Regierung nimmt heute offiziell ihre Arbeit auf und tritt um 11 Uhr zum ersten Ministerrat zusammen. Wir übertragen das Pressefoyer mit Kogler und Blümel live auf nachrichten.at >> Zum Livestream

Die neu angelobte türkis-grüne Regierung nimmt heute offiziell ihre Arbeit auf und tritt um 11 Uhr zum ersten Ministerrat zusammen. Wir übertragen das Pressefoyer mit Kogler und Blümel live auf nachrichten.at >> Hart und kantig: So möchte FP-Klubchef Herbert Kickl die Oppositionspolitik seiner Partei gegen die neue Regierung gestalten. Den Grünen warf er vor, bei den Koalitionsverhandlungen über den Tisch gezogen worden zu sein. >> Zum Bericht

So möchte FP-Klubchef Herbert Kickl die Oppositionspolitik seiner Partei gegen die neue Regierung gestalten. Den Grünen warf er vor, bei den Koalitionsverhandlungen über den Tisch gezogen worden zu sein. >> Amüsantes zum Schluss: Eine Panne beim ORF bringt uns heute zum Schmunzeln. In der TV-Thek wurden zur gestrigen Angelobung die Untertitel einer Telenovela eingeblendet, es kam zu witzigen Wort-Bild-Konstellationen. >> Die lustigsten Bilder

Darüber spricht Oberösterreich

Tod im Urlaub: Wie erst jetzt öffentlich bekannt wurde, kam ein 58-Jähriger aus Aschach an der Donau in Australien ums Leben. >> Die Hintergründe

Wie erst jetzt öffentlich bekannt wurde, kam ein 58-Jähriger aus Aschach an der Donau in Australien ums Leben. >> Schwerer Unfall: Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in Mehrbach (Bezirk Ried im Innkreis) sind zwei Personen verletzt worden. >> Mehr Infos

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in Mehrbach (Bezirk Ried im Innkreis) sind zwei Personen verletzt worden. >> Kampf dem Verpackungsmüll : Zwei junge Linzerinnen wollen ihren "Unpackbar-Laden" im Februar eröffnen und werden dafür im Netz gefeiert. >> Zum Bericht

: Zwei junge Linzerinnen wollen ihren im Februar eröffnen und werden dafür im Netz gefeiert. >> Kritik an neuen Tarifen: In sozialen Medien wird die neue Tarifbestimmung für den Verkehrsverbund mit der Familienkarte als "Sauerei" und Ähnliches betitelt. >> Das sind die Hintergründe

Der morgendliche Liveticker zum Nachlesen

Was haben Sie in der Nacht verpasst und was steht heute auf dem Programm? In den frühen Morgenstunden informieren wir Sie per Liveticker über die aktuellen Themen des Tages, Service-Inhalte wie Wetter und Verkehr inklusive. Der morgendliche Liveticker zum Nachlesen:

neue Beiträge OÖN Liveticker Live-Ticker wird geladen