Liveticker: Die OÖN bei der Kinderklangwolke

Das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber das echte Leben kann es nicht ersetzen. Darum geht es bei der Kinderklangwolke am Sonntag in Linz. Anstelle des Donauparks sind die alte Hiller-Kaserne in Ebelsberg (10 Uhr) und die freie Wiese neben dem Sportplatz von ASKÖ Steg in Linz-Urfahr (16 Uhr) die Schauplätze.

In "Doppelklick zum Glück", so der Titel der Geschichte, wird gezeigt, dass die digitale Welt bei aller Faszination echte Freunde nicht ersetzen kann. Dafür dienen die Maskottchen des Kuddelmuddel, Kuddel und Muddel - der eine Computer-Freak, der andere darauf aus, gemeinsam etwas zu machen.

Die Kinderklangwolke aus der Sicht von Kindern

Die OÖNachrichten sind mit zwei Kindern live bei der Kinderklangwolke dabei. Elisabetta (8) und Olivia (11) werden von der Veranstaltung berichten und ihre Eindrücke im Liveticker schildern.

Mehr Infos auf kuddelmuddel.at oder kinderklangwolke.online

neue Beiträge OÖN Liveticker Live-Ticker wird geladen