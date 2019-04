Starruhm? "Das sehe ich alles relativ gelassen"

Schirach-Verfilmung: In "Der Fall Collini" spielt Elyas M'Barek (36) einen Junganwalt. Ein OÖN-Gespräch mit dem Hauptdarsteller mit oberösterreichischen Wurzeln.

Was treibt einen unbescholtenen Mann zum Mord? Damit sieht sich Elyas M’Barek in "Der Fall Collini" konfrontiert. Bild: (Constantin)

Als junger Anwalt Caspar Leinen wird Elyas M’Barek in der Verfilmung von Ferdinand von Schirachs "Der Fall Collini" zum Pflichtverteidiger des 70-jährigen Italieners Fabrizio Collini, der anscheinend grundlos den Großindustriellen Hans Meyer in dessen Berliner Hotelsuite erschossen hat.

OÖNachrichten: War es für Sie wichtig, nach dem Erfolg der "Fack ju Göhte"-Späße eine Hauptrolle im "dramatischen" Fach zu spielen?

Elyas M’Barek: Es war eine tolle Zeit mit "Fack ju Göhte", aber klar, als Schauspieler möchte man auch einmal etwas anderes machen, sich nicht festfahren. Es geht ja immer darum, den Zuschauer emotional zu erreichen. Ich nähere mich jeder Rolle mit derselben Ernsthaftigkeit.

Ihre Figur wird anders als im Buch gezeichnet. Warum?

Im Buch stammt der Anwalt aus derselben Gesellschaftsschicht wie das Mordopfer, im Film kommt er aus einem anderen Milieu. Ich glaube, das macht die Konflikte des jungen Anwalts greifbarer.

Was hat Ferdinand von Schirach zu den Veränderungen gesagt?

Wäre er mit etwas nicht einverstanden gewesen, hätte er es sicher sofort gesagt. Wir beide haben uns meistens übers Essen unterhalten, vor allem über die japanische Küche, die wir sehr mögen.

Kannten Sie Schirachs Bücher?

Ich habe sie alle gelesen und bin ein großer Fan. Was mich fasziniert, ist die unglaubliche Nüchternheit seines Schreibstils. Alles wirkt so echt, so authentisch, so nah am Leben. Wenn man seine Bücher liest, ist man sofort Teil der Geschichte.

Schirach soll Ihnen sein Zigarettenetui geschenkt haben?

Es hat mir so gut gefallen. Und weil wir uns offensichtlich bei den Gesprächen gut verstanden haben, hat er es mir als Souvenir in die Hand gedrückt. Ich habe gleich mit dem Gedanken gespielt, dieses Etui in den Film einzubauen. Tatsächlich gibt es nun einige Szenen, in denen ich dieses Lederetui benütze, darunter auch eine, in der ich dem Mörder eine Zigarette anbiete.

Wie haben Sie sich bei den vielen Szenen im Gerichtssaal gefühlt?

Der wirkt sehr imposant, nicht wahr? Er wurde extra gebaut und erinnert an große US-Gerichtssaalthriller. Auch die Figur des von Heiner Lauterbach gespielten Staatsanwalts gemahnt an amerikanische Vorbilder.

Ein Genre, das Sie fasziniert?

Mir fällt da immer "Philadelphia" mit Tom Hanks und Denzel Washington ein. Wo einer Ungerechtigkeit leibhaftig erlebt, aber dann feststellt, dass es doch noch Gerechtigkeit gibt. Auch unser Film dreht sich schnell in andere Richtungen. Mein Anwalt Caspar Leinen ist nicht nur Verteidiger, sondern wird auch – aus eigenem Antrieb – zum Detektiv. Nachdem er mit seinen Recherchen begonnen hat, stellt er fest, dass es noch eine andere Wahrheit gibt. Dinge passieren, mit denen man nicht gerechnet hat. Also genau das, was einen guten Thriller ausmacht.

In vielen Städten sehen Sie Ihr Konterfei auf Riesenplakaten. Wie kommen Sie mit dem, was man "Starruhm" nennt, zurecht?

Das sehe ich alles relativ gelassen. Es hindert mich nicht daran, zu Hause ein ganz normales Leben zu führen. Und: Wenn nicht gerade einer meiner Filme in den Kinos ist, flacht das alles immer wieder ab. Glauben Sie mir: Wenn ich anonym sein möchte, kenne ich auch Wege, um anonym zu bleiben.

Haben Sie noch Zeit, Ihre Familie in Oberösterreich zu besuchen?

Ich komme immer gern nach Österreich. Egal wohin. Die Kontakte reißen nie ab.

Trailer:

Filmkritik

Auch wenn M’Bareks betont idealistischer Figur ein wenig die Zwischentöne fehlen, hält Marco Kreuzpaintners Inszenierung von "Der Fall Collini" nicht nur im Gerichtssaal starke Momente bereit. Die Verhandlung der Fragen nach Schuld, zum Umgang mit Ungerechtigkeit und zur Rolle der Gerechtigkeit in der Rechtsprechung wird zwar nicht ohne Pathos bearbeitet. Im "Fall Collini" gelingt es aber, diese schweren Themen breitenwirksam in einen spannenden Gerichtsthriller mit Haltung zu verpacken.

OÖN Bewertung:

